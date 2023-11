Turneul președintelui Iohannis, motiv de dispută publică. De ce nu are România avion prezidențial

Preşedintele Klaus Iohannis se va afla săptămâna aceasta într-un turneu în Africa, unde va vizita patru țări. Este cel de al treilea turneu pe care șeful statului îl face în acest an, după cele din Asia și America de Sud. Preşedintele va avea întâlniri la nivel înalt în Kenya, Tanzania și Cabo Verde şi în Senegal.

Turneul este din nou motiv de dispută publică. Motivul ține de costurile deplasării. Jurnaliștii de la Recorder și cei de la Boarding Pass vorbesc despre zeci de mii de euro pentru un singur zbor. Nu știm costurile exacte pentru că aceste date sunt secret de stat și de serviciu. Iar jurnaliștii se întreabă de ce sunt aceste informații pot constitui un secret de stat. Cel mai devreme, informații oficiale vom putea primi, probabil peste 10 ani, când vor fi desecretizate.

Două lucruri sunt însă certe în acest moment. Primul, că delegația condusă de președintele României folosește avioane închiriate, din clasa business. Ele trec prin proces de securizare, pentru că vorbim de președintele țării. La fel de limpede este că aceste avioane nu sunt deloc ieftine.

De altfel, președintele Iohannis nu este primul președintele al României care închiriază un avion pentru deplasările externe. În 2013, de exemplu, președintele Traian Băsescu închiria un avion pentru a ajunge la un summit la Bratislava. Și atunci, costurile erau trecute la secret și era invocată o ordonanță de urgență în acest sens din 2010. Traian Băsescu a folosit și o aeronava Airbus închiriată de la Tarom, însă după un scandal legat de costurile asociate operării a hotarât să renunțe.

Dincolo de aceste discuții, ar trebui să ne întrebăm însă următorul lucru. Cum e posibil ca că șaptea țară după populație din Uniunea Europeană să nu aibă un avion prezidențial, sau un avion VIP.

Potrivit jurnalistior de la Gândul, Bulgaria are în flota VIP 2 avioane, Ungaria are 4 aeronave oficiale, Polonia are 5 aeronave pentru cursele demnitarilor, iar Germania are nu mai puțin de 15 aeronave VIP. Iar noi zero. Dar am avut. Până în 2010, am folosit avionul achiziționat în timpul lui Nicolae Ceaușescu. Unul cu totul deosebit.

Vorbim despre un Boeing-ul 707-3K1C Carpaţi, produs în 1974, care avea un birou oficial, cameră de odihnă, tehnica specifică de secretizare a comunicaţiilor şi a convorbirilor pe care şeful statului le efectua la bordul aeronavei. Din 2010, președintele de la aceea vreme a hotărât să folosească fie o aeronava inchiriată de la TAROM, fie zboruri de linie, fie chartere închiriate.

Zboruri de linie folosesc ocazional și liderii europeni, însă acești lideri au la dispoziție și avioane, mai mici, sau mai mari pentru deplasări oficiale. Trăgând linie, rămân întrebările. De ce, din 2010 există o lege care obligă la secretizarea costurilor de deplasare. Și de ce România nu își poate cumpăra un avion pentru aceste situații. Nu ar fi, pe termen mediu, mai ieftin și mai sigur?

