Turneul Campioanelor: Simona Halep a învins-o pe Bianca Andreescu! Mesajul sportivei noastre pentru Darren Cahill

Simona Halep după duelul cu Bianca Andreescu, la Shenzen / FOTO: Captură Twitter

Simona Halep a câștigat primul game al meciului, pe propriul serviciu, după ce jucătoarea în vârstă de 19 ani egalase de la 15-40. Adversara din Canada nu a avut însă probleme pe serviciu, a pierdut un singur punct și a egalat, 1-1. Bianca a reușit primul break al întâlnirii, în care a revenit de la 15-30. Simona a realizat re-break-ul, după ce a recuperat de la 30-40, după care a preluat conducerea și a încheiat game-ul cu cinci puncte la rând, scor 3-2.

Bianca Andreescu a echilibrat din nou situaţia, după primul game la 0 din meci, 3-3. Numărul patru WTA a trecut din nou în avantaj după ce a realizat al doilea break din întâlnire, 4-3. Andreescu s-a impus din nou, a ajuns la un game distanță de câștigarea primului set, 5-3. Andreescu a reușit să ia manșa, după 39 de minute de joc, cu scorul de 6-3.

În setul al doilea, jucătoarea din Canada a continuat evoluția bună. A câștigat al patru-lea game la rând, pe propriul serviciu. Simona Halep a revenit în joc a câștigat și ea pe propriul serviciu și a reușit un break, preluând astfel conducerea, 2-1. Bianca Andreescu a echilibrat din nou situaţia, după un re-break, scor 2-2. Simona Halep s-a distanțat la două game-uri, 4-2, dar canadianca a întors, a egalat la 4-4, iar ulterior s-a mers cap la cap. S-a intrat în tie-break, unde românca a fost mai solidă la serviciu și la retur și s-a impus cu 7-6.

Darren looks so proud, I'm sure he missed these rollercoaster matches pic.twitter.com/TOKFMZqTdL — SimoReactions (@Simoreactions) October 28, 2019

La scorul de 6-5, Andreescu a avut o oportunitate de meci.

Decisivul a început sub nota echilibrului în primele două game-uri, fiecare sportivă punctând pe tabelă cu propriul serviciu. Ulterior a început un ”val” de break-uri (5), la mijlocul setului, care a dus scorul la 5-3 pentru Simona Halep. Sportiva noastră a urmat la serviciu și a închis meciul cu 6-3.

@Simona_Halep comes back from a set down to claim victory against Andreescu, 3-6, 7-6(6), 6-3, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/YaL1vAoNQf — WTA (@WTA) October 28, 2019

În celălalt meci al grupei, Elina Svitolina (Ucraina; 8 WTA) s-a impus în două seturi, 7-6(12); 6-4 în fața Karolinei Pliskova (Cehia; 2 WTA).

Clasamentul grupei după prima etapă:

1. Elina Svitolina - 1 punct

2. Simona Halep - 1 punct

3. Bianca Andreescu - 0 puncte

4. Karolina Pliskova - 0 puncte

"E o performanță excepțională să fiu la acest turneu pentru al șaselea an la rând. A fost un meci greu, e o jucătoare grozavă. Știam că Bianca e jucătoare fantastică, că va lupta până la sfârșit. Sunt moartă! Dar voi avea timp de recuperare. Sunt foarte fericită că am câștigat un meci la Turneul Campioanelor. N-am jucat prea mult de la Wimbledon! Îmi place să joc sub presiune. Sunt fericită că am putut lupta cu o jucătoare cu 10 ani mai tânără. Sunt mândră de jocul meu din această seară. Am văzut multe steaguri românești. Vă mulțumesc! Simt iubirea voastră!", a declarat Simona Halep la finalul partidei.

Very proud of this win! What a fight from Simo!!!! Well done champion, haide!! pic.twitter.com/q8aUd38H3r — SimoReactions (@Simoreactions) October 28, 2019

Simona i-a mulțumit după meci antrenorului Darren Cahill pentru on-court coaching și a glumit chiar pe marginea momentelor în care părea că nu își va mai regăsi zâmbetul.

Good to have you back D... Even if I don't look too happy here #WTAFinals pic.twitter.com/Xc5g6RGt9J — Simona Halep (@Simona_Halep) October 28, 2019

“It feels good to win a match at the @WTAFinals!”@Simona_Halep reflects on her three-set thriller in Shenzhen!



Presented by @SAPSports pic.twitter.com/8OR9v9WzcG — WTA (@WTA) October 28, 2019

Următorul meci din grupă al româncei este programat pe 30 octombrie, împotriva Elinei Svitolina care și-a câștigat și ea duelul de debut.

Sursa: Mediafax



