Cel mai spectaculos coș la meciurilor disputate până acum la Turneele finale ale juniorilor din baschet a fost o aruncare fără restricții! De la jumătatea terenului...

Dar orice joc este precedat de o paradă a măștilor de protecţie şi de un ritual sanitar strict. Toţi sportivii, antrenorii şi arbitri au teste covid negative şi doar ei au acces pe terenurile care sunt împrejmuite.

S-au împărțit deja primele trofee și medalii dar turneele continuă până pe 20 septembrie.

Aproximativ 1400 de sportivi, antrenori și oficiali participă în total la turneele finale de la Ploiești, împărțiți, după vârstă, în trei perioade de joc.

Fiecare lot are cel mult 15 membri dintre care 12 jucători. Fiecare echipă are orar fix de joc şi transport decalat. Toți stau la același hotel și atunci când nu sunt pe teren sau la masă trebuie să rămână în camere. Este o demonstrație că sportul se poate practica și in condiții strcite de igienă și cu restricții sanitare.

Meciurile sunt fără public dar părinții au găsit metode prin care să își susțină copiii.

Sportivii așteaptă cu nerăbdare o nouă relaxare a restricțiilor și pentru sălile de sport, inclusiv cele ale școlilor unde se antrenează cei mai mulți dintre juniori. Marea victorie este ca sportul să poată fi practicat în continuare.

