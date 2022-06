Litoralul românesc are aproape 150 de mii de locuri de cazare în toate stațiunile. Dar de la an la an, tot mai mulți turiști preferă să se cazeze în apartamente, în special în cele noi, care au apărut cu miile, pe litoral. Închirierea lor este mai ieftină, iar turiştii spun că sunt mai încăpătoare, oferă mai multă intimitate şi nu cheltuie la fel de mult cu mâncarea, ca la un restaurant. Hotelieri atrag atenţia că este o concurenţă neloială care i-ar putea duce la faliment.