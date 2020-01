Turiști înzăpeziți pe un drum de munte EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

OFF: Salvatorii au reusit sa ii recupereze de pe munte pe cei 10 turisti, dupa o interventie care a durat mai multe ore. Masinile in care se aflau acestia nu erau echipate corespunzator pentru zapada. Jandarmii montani avertizeaza turistii sa nu se aventureze pe traseele inchise si sa evite drumetiile in zonele periculoase, interzise pe timp de iarna.

