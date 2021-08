Turcia ridică un zid la frontiera cu Iranul, pentru a împiedica un eventual val de migranți afgani

Zidul va avea aproape 300 de kilometri lungime și va fi întărită cu sârmă ghimpată și cu șanțuri.

"Vom intensifica lucrările și vom consolida astfel mesajul că granițele noastre sunt de netrecut", a declarat ministrul turc al Apărării Hulusi Akar.

El a precizat că o mare parte din acest zid a fost finalizată, fiind săpate șanțuri pe o lungime de aproape 150 de kilometri. De asemenea, au fost întărite avanposturile de frontieră.

VIDEO: Turkey is building a wall along its border with Iran to prevent a new influx of refugees, mainly from Afghanistan as the Taliban take over the country.



For now, a 5km section is under construction but Turkey is aiming to build a 295km-long wall on its Iranian border pic.twitter.com/YJAZgUOEGa