TURCIA | Patru jurnaliști ai săptămânalului satiric francez Charlie Hebdo, inculpați pentru ca "l-au insultat" pe Erdogan

Potrivit agenţiei turce de presă Anadolu, cei patru colaboratori puşi sub acuzare sunt caricaturista Alice Petit şi trei responsabili ai celebrului săptămânal, Gérard Biard, Julien Sérignac şi Laurent Sourisseau, cunoscut sub numele Riss.



Publicarea caricaturii, în octombrie, a stârnit furia preşedintelui Erdogan într-un context de puternice tensiuni diplomatice între Ankara şi Paris.



Caricatura de pe coperta revistei franceze îl arată pe Erdogan îmbrăcat în lenjerie albă, aşezat într-un fotoliu, ţinând într-o mână ceea ce pare o fi o doză de băutură şi cu cealaltă ridicând la spate vălul unei femei care poartă abaya şi care strigă "Ooooh! Profetul!".



În actul său de acuzare, care trebuie să fie acceptat oficial de o instanţă pentru a începe procesul, procurorul turc consideră că această caricatură "nu se încadrează în niciun fel în cadrul libertăţii de exprimare sau a presei", calificând desenul de presă ca "vulgar, obscen şi dezonorant".



După publicarea caricaturii, preşedintele Erdogan a denunţat un "atac ticălos" comis de nişte "nemernici".



Această afacere a intervenit în contextul unei crize diplomatice între Turcia şi Franţa, Recep Tayyip Erdogan acuzându-l în special pe omologul său francez, Emmanuel Macron, de "islamofobie" pentru că a apărat dreptul de a-l caricatura pe profetul Mahomed.



Pe de altă parte, anunţul de punere sub acuzare a jurnaliştilor de la Charlie Hebdo a avut loc la câteva zile după ce şeful statului francez a acuzat Turcia de "ingerinţă" şi în plină polemică în Franţa pe tema finanţării unei moschei susţinute de o asociaţie pro-turcă la Strasbourg (est).



ONG-ul Reporteri fără frontiere (RSF) a denunţat vineri urmărirea penală a colaboratorilor Charlie Hebdo, acuzând Ankara că doreşte "să-şi extindă cenzura dincolo de Turcia".



Criticată regulat de ONG-uri, Turcia ocupă locul 154 din 180 în indicele libertăţii presei publicat de RSF.



Zeci de jurnalişti au fost arestaţi şi mai multe media de opoziţie puse sub acuzare sau închise în ultimii ani în această ţară.

