Turcia îi surprinde pe economişti, raportând excedent de cont curent în septembrie

Datele publicate luni de Banca Centrală a Turciei arată că excedentul de cont curent a ajuns la 1,9 miliarde de dolari în septembrie, în timp ce analiştii intervievaţi de Bloomberg se aşteptau la 1,4 miliarde de dolari. Datele pentru august au fost revizuite în scădere, indicând un deficit de cont curent de 357 milioane de dolari.



Datele din septembrie arată cum înăsprirea politicii monetare a dus la reducerea cererii pentru bunurile din străinătate, prin majorarea costurilor de împrumut şi limitarea creşterii creditării pe plan intern. Guvernul se aşteaptă anul acesta la un deficit de cont curent de 4% din PIB, înainte de a se atenua la 3,1% din PIB în 2024.



În 27 octombrie, Banca Centrală a Turciei a decis să majoreze dobânda de referinţă de la 30% până la 35%. Economistul Liam Peach de la Capital Economics se aşteaptă ca Banca Centrală a Turciei să continue la următoarele două reuniuni din acest an majorarea dobânzii cu 500 puncte de bază, ceea ce ar avea ca rezultat îmbunătăţirea dezechilibrelor macroeconomice.



În ultimii doi ani, lira s-a depreciat cu aproape 70%, după ce preşedintele Tayyip Erdogan a demis patru guvernatori la Banca Centrală a Turciei în patru ani, a făcut presiuni pentru reducerea dobânzii, în pofida inflaţiei ridicate, care a depăşit 85% anul trecut.



Restabilirea încrederii în lira turcească este de asemenea o necesitate pentru reducerea achiziţiilor de aur, care mult timp au fost o frână a contului curent, susţin analiştii de la QNB Finansbank.



Încetinirea importurilor de aur a fost sprijinită de creşterea dobânzilor la depozitele în lire în septembrie, conform economiştilor de la Goldman Sachs Group Inc. Importurile nete nemonetare de aur au scăzut de la aproximativ trei miliarde de dolari în august la 1,4 miliarde de dolari în septembrie.



Pe ansamblul anului trecut, deficitul de cont curent al Turciei a ajuns la 48,7 miliarde de dolari, iar pentru acest an economiştii se aşteaptă la un nivel de 45 miliarde de dolari.

