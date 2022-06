Turcia acceptă ca Suedia și Finlanda să adere la NATO. Stoltenberg: Vor deveni oficial candidate

Jens Stoltenberg a anunțat în mod oficial, marți seara, un acord trilateral Turcia-Finlanda-Suedia pentru aderarea Suediei și Finlandei la NATO.

Suedia și Finlanda vor deveni oficial candidate invitate, a afirmat secretarul general al NATO.

Avem acum un acord care deschide calea pentru aderarea Finlandei și Suediei la NATO. Le mulțumesc președinților Erdogan, Niinisto și premierului suedez pentru spiritul constructiv care a făcut posibilă această decizie istorică, a scris Jens Stoltenberg pe Twitter.

We now have an agreement that paves the way for #Finland & #Sweden to join #NATO. I thank Presidents @RTErdogan & @Niinisto & @SwedishPM for the constructive spirit that made this historic decision possible. pic.twitter.com/dCEeoNjkOl