Turcia a lansat o ofensivă în nordul Siriei, împotriva milițiilor kurde și a Daesh

Erdogan, care numește operaţiunea "Primăvara Păcii", afirmă că ţintele sunt Daesh (așa numitul "Stat Islamic") și miliţiile kurde YPG, pe care Ankara le consideră aliate cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), interzis în Turcia.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area.