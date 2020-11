Turcia vaccin EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

În această fază vor fi testați trei voluntari. Ei au fost injectați deja și sunt minitorizati la spitalul municipal din Ankara.

”Nu am întrebări fundamentale. Am studiat înainte şi m-am uitat şi pe internet. După aprobarea Ministerului Sănătăţii am decis să devin voluntar. Din fericire, personal medical de aici este foarte sincer. Când am venit mi-au explicat care ar putea fi toate efectele secundare”, spune un voluntar.

Medicii turci spun că vaccinul a fost testat în Brazilia, pe 10.000 de oameni, și nu au apărut efecte secundare semnificative. Turcia a început faza a treia a testelor clinice pentru vaccinul chinezesc. Răspunsul imunitar a fost rapid dar numărul anticorpilor produși este mai mic decât la persoanele care și-au revenit din boală.

