Turcan: Dacă pe 26 noiembrie nu se întâmplă această rectificare de buget, riscăm să existe întârzieri la plata pensiilor. Bani sunt

Am fost nevoită să luăm bani de la alocații pentru luna noiembrie, astfel încât să alimentăm bugetul de pensii pentru luna noiembrie. Dacă pe data de 26, nu se întâmplă această rectificare de buget riscăm să existe întârzieri, pentru că nu vreau să facă nimeni o confuzie. Bani sunt. Am spus-o de mai demult, de aceea am și făcut proiecții pentru pentru indexarea pensiilor, pentru majorările de alocații. Problema este că la rectificarea bugetară pentru a se închide pe niște cifre, Ministerul Finanțelor a luat de la un minister, care estimase foarte bine cheltuielile până la finalul anului, o sumă cu care noi am rămas descoperiți, a declarat ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan.

