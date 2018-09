Tudose, un nou mandat pentru demisie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

PAUL STĂNESCU, vicepreşedinte PSD: "Eu am avut o discuție cu doamna prim-ministru și am rugat-o, în numele grupului, să fie de acord cu acest lucru, domnia-sa rămâne să ne spună dacă va fi de acord sau nu. Dar noi am rugat-o să rămână, în continuare, președinte interimar al partidului, și bineînțeles, obiectivul nostru principal este guvernarea. Ce trebuie să înțeleagă toți colegii noștri din țară, și nu numai de la Brăila: mesajul este de unitate a partidului, menținerea coaliției, menținerea guvernării, programul de guvernare".

MIHAI TUDOSE, preşedinte PSD Brăila: "(n.r., întrebare: Veți cere eliminarea domnului Dragnea de la conducerea...?) Nu eliminarea, doamnă, că nu vrem să-l împușcăm. Îi cerem demisia".

ŞTIRILE ZILEI