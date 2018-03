Tudorel Toader, despre solicitarea premierului EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Am primit scrisoare respectivă. Cu siguranță voi da răspunsul în cursul zilei de astăzi. Eu am venit la invitația domnului președinte, dar înainte de a veni aici, acum plec la Cotroceni la CSAT, am lăsat o echipă care să verifice corect, riguros dacă există astfel de solicitări, când revin de la Cotroceni vom avea răspunsul, îl vom verifica și îl transmitem doamnei premier, a spus Tudorel Toader.

Lasați-mă să documentez tot ceea ce avem la Ministerul Justiției, să formulez răspunsul unde veți găsi răspunsul și la ceea ce dumneavoastră m-ați întrebat, a adăugat ministrul Justiției.

