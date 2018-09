Tudorel Toader, despre Augustin Lazăr EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Întrebat dacă îi va dreptul la apărare în procedura de evaluare la care aste supus procurorul general, Tudorel Toader a spus că apărea este în alt tip de cauze.

Procurorul general, Augustin Lazăr, a afirmat miercuri că nu are emoţii cu privire la procedura de evaluare a sa demarată de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader."Eu de 36 de ani am fost evaluat foarte bine. Nu am nicio emoţie, eu mă cunosc pe mine", a declarat Augustin Lazăr la ieşirea de la Consiliul Superior al Magistraturii, precizând că nu îi este teamă de revocarea din funcţie.

Pe 25 august, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat că declanşează procedura de evaluare a activităţii manageriale a procurorului general, Augustin Lazăr, în contextul protocoalelor încheiate cu SRI.

Toader a menţionat că rezultatele evaluării, însoţite de eventuale propuneri, vor fi făcute publice.

