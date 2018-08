Declaratie Tudorel Toader EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Tudorel Toader a spus că din momentul în care a venit la conducerea Ministerului nu a scos niciun post la concurs pe perioadă nedeterminată. Ministrul a precizat că proiectul de lege aflat la Parlament prevede un mandat de 4 ani pentru directori, cu posibilitatea unui nou mandat.

În momentul în care eu am venit ministru al Justiției am constatat că statutul funcționarilor, cu statut special din penitenciare, prevede următorul lucru: concursul pentru ocuparea funcției de director de penitenciar se organizează potrivit statutului dar pe o perioadă nedeterminată - adică cineva ocupă funcția de director până iese la pensie, ori în România regula este a mandatului determinat. Cel mai mare mandat îl au judecătorii de CCR, consilierii de la Curtea de Conturi care au 9 ani, după care vin mandate de 5 ani, 4 ani, dar niciun demnitar al statului nu are mandat pe perioadă nedeterminată. Mie mi se pare normal ca periodic, la 4 ani de zile să fie (...) această scoatere la concurs a posturilor ca cel care este în funcție sa-l poată ocupa din nou încă un mandat, dar să dăm speranțe și altora care își doresc acestă funcție. De aceea am gândit elaborarea noului statut pentru penitenciare și se va numi Statutul polițiștilor de penitenciare, ca să intre în familia ocupațională ordine publică, siguranță naționala, unde am prevăzut mandat de 4 ani, cu posibilitatea unui nou mandat. Din momentul în care am venit eu nu am scos niciun post de director la concurs pe perioadă nedeterminată din acest considerent. Proiectul de lege este în Parlament, sper să fie, și am cerut procedura de urgență, să fie adoptată cât mai repede, a declarat Tudorel Toader.

