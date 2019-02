Tudorel Toader: Abrogăm articolul 54 din OUG, care permitea judecătorilor să devină șefi de Parchete

Ministrul Justiției, Tudorel Toader

Ministrul Jutiției a anunțat că a decis abrogarea articolului 54 din ordonanța de urgență, cel care dă voie unui judecător să devină procuror șef.

"A fost un dialog deschis, în care s-au adus argumente şi contraargumente, un cadru în cadrul căruia au fost căutate şi găsite soluţiile de ambele părţi, cele mai bune pentru sistem, pentru perioada socio-juridică pe care o parcurgem. (...) Toţi participanţii am apreciat dialogul deschis pe baza de argumente, pe bază de contraargumente. De la început am făcut distincţiile între oportunitatea legiferării (...) şi legalitatea, constituţionalitatea legiferării, cu referire specială la principiul separaţiei puterii în stat, la separaţia carierelor prin puterea judecătorească între cariera judecătorilor şi cariera procurorilor. Principalele soluţii asupra cărora de comun acord am convenit se referă la instituirea unui mecanism de dialog astfel încât CSM, cel care dă avize consultative în problemele de modificare a legilor justiţiei, pe de o parte, Guvernul pe de altă parte, dacă e vorba de ordonanţă, vom încheia un Memorandum, astfel încât fiecare proiect de act normativ propus de către Guvern, dincolo de transparenţa decizională, să ajungă să fie transmis la CSM cu cel puţin cinci zile înainte pentru a putea fi analizat, dezbătut şi avizat. (...) Am convenit să abrogăm articolul 54 (n.r. - referitor la procurori)", a declarat Toader la Palatul Victoria, citat de Agerpres.

O altă temă discutată s-a referit la salarizarea IT-iştilor din sistem. 'Vom ridica nivelul de salarizare, după principiul 'un drept câştigat nu poate fi coborât', deci vom recupera ceea ce au pierdut prin consultare cu Ministerul Muncii, cu Ministerul Finanţelor, dar în acelaşi timp vom şi uniformiza nivelul de salarizare în sistem pentru IT-işti', a spus ministrul Justiţiei.

Printre cei prezenţi la discuţiile de la Guvern au fost prezenţi, potrivit ministrului Justiţiei, reprezentanţii CSM, UNJR, Asociaţia Magistraţilor din România, Asociaţia Procurorilor din România, Inspecţiei Judiciare, şi Secţiei Speciale pentru anchetarea infracţiunilor din justiţie.

ŞTIRILE ZILEI