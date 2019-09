Trupa rock Metallica își amână mai multe concerte din turneul mondial, după ce vocalistul James Hetfield a fost internat la dezintoxicare

'Aşa cum ştiţi probabil mulţi dintre voi, fratele nostru James se luptă cu dependenţa, din când în când, de mai mulţi ani. Din păcate, el a fost nevoit acum să se înscrie într-un program de tratare a dependenţei', au scris colegii și prietenii lui, Lars Ulrich, Kirk Hammett şi Robert Trujillo, pe site-ul oficial al trupei și pe Twitter.

A Note from Lars, Kirk, and Rob



We are truly sorry to inform our fans and friends that we must postpone our upcoming tour of Australia and New Zealand.



(1/6)