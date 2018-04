Formația Bon Jovi s-a reunit și a cântat pe scenă în componența inițiala. A fost un dar oferit fanilor, la ceremonia de includere a grupului în Rock and Roll Hall Of Fame - eveniment pe care solistul Jon Bon Jovi mărturisește că-l așteaptă de o viață.

JON BON JOVI: "Minunat! E un moment de glorie! E ceea ce visează fiecare copil care atinge vreodată o chitară".

Bon Jovi a pornit la drum ca trupă în 1983 și a rezistat 10 ani, în aceeași formulă.

JON BON JOVI: "Mulţumesc stelei mele norocoase pentru timpul petrecut cu fiecare dintre voi: Alec, Richie, High, Tico, David. Pentru voi, pentru noi, pentru toți! În această seară, trupa a fost de acord să-mi facă o favoare şi să vină în faţa voastră, pentru ca eu să spun: mulţumesc pentru acest vis devenit realitate!"

Prin ceremonia de la Cleveland, Bon Jovi își confirmă recunoașterea internațională. Rock and Roll Hall of Fame reunește artiști care au avut o influență deosebită asupra industriei muzicii. Pentru includerea în acest club select, sunt condiții stricte: trebuie să treacă 25 de ani de la apariția primei inregistrări și, în tot acest timp, artiștii să-și confirme importanța în istoria rock and roll-ului.

Bon Jovi a fost o formație care a redefinit rockul și a captivat audiența cu fiecare concert, după cum spun reprezentanții Rock and Roll Hall Of Fame. Au avut 13 albume de studio, vândute în peste 120 de milioane de exemplare.

