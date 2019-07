Președintele Trump a anunțat că administrația americană întrerupe dialogul cu ambasadorul Kim Darroch.

Urmează o perioadă complicată în relațiile Washington - Londra, ținând cont că ambasadorul Darroch va fi oarecum izolat de administrația Trump.

Ambasadorului britanic i-a fost retrasă invitația la cina cu emirul Qatarului, care a avut loc aseară, la Casa Albă.

La doar câteva ore după ce anunțase că întrerupe dialogul cu Kim Darroch, președintele Trump l-a atacat din nou, tot pe Twitter.

"Nu suntem deloc încântați de trăsnitul de ambasador pe care Marea Britanie l-a băgat pe gât Statelor Unite, e un tip foarte prost".

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was...