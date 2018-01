Răspunsul lui Donald Trump EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Preşedintele a repetat afirmaţia făcută pe Twitter și a subliniat că interacţiunea sa cu autorul a fost mult mai scurtă şi mai superficială decât pretinde acesta, iar cartea e o ficţiune.

Donald Trump, președintele SUA: "Este o ruşine că o persoană poate face aşa ceva. Legile calomniei sunt foarte blânde în ţara asta. Ar fi foarte bine să fie mai aspre. Nu s-ar mai întâmpla aşa ceva, să poţi spune orice-ţi trece prin minte".

Donald Trump a subliniat că inteligenţa sa nu poate fi pusă la îndoială.

"Am fost la cele mai bune facultăţi, sau facultate. La un moment dat... eram un student foarte (sic) excelent, după care am făcut miliarde şi miliarde de dolari, am devenit printre cei mai buni oameni de afaceri, am intrat în televiziune şi, timp de 10 ani, am fost un succes formidabil, cum aţi auzit probabil", a declarat președintele Statelor Unite ale Americii.

Educaţia lui Donald Trump este contestată. Ca adolescent, a fost transferat la o şcoală militară din New York pentru că era neascultător. În anii '60 a făcut 2 ani la Universitatea Fordham, apoi s-a transferat la prestigioasa instituţie Wharton din Pennsylvania. Aceasta nu face publice rezultatele studenţilor săi, dar numele lui Donald Trump nu s-a regăsit niciodată pe listele şefilor de an sau ale studenţilor care au terminat cu rezultate deosebite.

