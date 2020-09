Ludovic Orban, declarații EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Tronsonul face parte din autostrada Transilvania, între Târgu Mureș și Câmpia Turzii.

Include și nodul rutier lung de 1,3 km de la Cheţani care fusese multă vreme abandonat de constructor.

La inaugurare au participat președintele, premierul și ministrul Transporturilor.

Președintele Klaus Iohannis spune că a participat la deschiderea tronsonului de autostradă Iernut - Chețani nu pentru festivisme, ci pentru a da semnalul că dezvoltarea infrastructurii mari este o necesitate de bază: „Am așteptări foarte mari de la guvern și de la constructori”.

„Nu am venit pentru festivisme și nu am venit pentru a încheia ceva. Am venit pentru a da un semnal. Am venit pentru a da semnalul că trebuie să lucrăm mai repede, trebuie să ne ținem de termene și trebuie să avansăm mult, mult mai repede cu lucrările de infrastructură. Acest eveniment nu este un punct terminus, ci un punct intermediar, pentru că mai avem foarte, foarte mult de lucru în România”, spune Klaus Iohannis.

Șeful statului a reamintit de lansarea planului de relansare economică a României, unul dintre punctele foarte importante fiind infrastructura mare. „Aici e nevoie de foarte multă implicare și aici am eu așteptări foarte mari de la guvern și de la constructori să facem pași importanți. Deci acest eveniment vrea să arate că ne dăm seama de importanța acestor lucrări și că trebuie să schimbăm ritmul. (...) Prezența mera aici vrea să arate că mă interesează și voi rămâne conectat la aceste proiecte, fiindcă îmi dau seama de importanța lor. Dezvoltarea infrastructurii în România e nu doar o dorință politică de campanie, ci o necesitate de bază”, a spus Iohannis.

El menționează că autoritățile au ambiția să realizeze Autostrada Transilvania, care trebuie finalizată, Autostrada Unirii, Valea Prahovei, Valea Oltului și multe alte lucrări - „Pot să vă asigur, le vom realiza într-un timp surprinzător de scurt”.

