Trimisul special al TVR în Ucraina, Alex Costache, despre momentul schimbului de focuri din zona Harkov: Trebuie să recunosc, m-a cuprins frica. Nu știam câte lovituri vor mai fi. Am alergat instinctiv către mașină

EXCLUSIVITATE Echipa TVR, prinsă în schimbul de focuri din regiunea Harkov. Corespondență de la trimisul special, Alex Costache: "Sunt bombardamente puternice chiar în acest moment, militarii ne-au spus să stăm culcați"

"Trebuie să recunosc, m-a cuprins frica în acel moment, pentru că nu știam câte lovituri vor mai fi și dacă ne va nimeri vreuna. Am alergat instinctiv către mașină, iar militarii au strigat către noi să ne aruncăm pe burtă, ceea ce am și făcut, lângă roată", a povestit Alex Costache.

"Acolo cumva m-am simțit mai în siguranță, dar în continuare nu știam ce să facem. Militarii au strigat din nou la noi să plecăm - au strigat înjurând să plecăm mai repede de acolo, ceea ce am și făcut. Eram la intrarea în Kupiansk, iar armata nu ne-a lăsat să intrăm pentru că erau bombardamente. Noi eram cam amărâți din cauza acestui lucru, dar până la urmă am înțeles de ce nu am fost lăsați", adaugă trimisul special al TVR în Ucraina.

"Era acolo și familia Oksanei, era cu fiul ei , Ilyia, de numai 9 sau 10 ani. Gândiți-vă cum este pentru un băiețel atât de mic să treacă, să trăiască așa ceva. Gândiți-vă că Oksana și fiul ei, Illyia, au trăit 6 luni sub bombardamente și sub ocupație rusă. Și ați văzut și despre ce orori vorbesc oamenii din teritoriile eliberate", atrage atenția Alexandru Costache.

După eliberarea regiunii Harkov de către armata ucraineană, ies la iveală ororile comise de ruși.

În întreaga regiune au fost descoperite 10 camere de tortură.

Țintele rușilor au fost în principal veteranii de război, cei care au rude în armata ucraineană sau localnici care erau considerați naționaliști, a precizat trimisul special al TVR, pentru Ora de știri.

