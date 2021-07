Tribunalul București: Liderul Sindicatului de la Metrou, Ion Rădoi, a contestat controlul judiciar

"Am considerat că este o ilegalitate (măsura controlului judiciar). În momentul în care eşti acuzat pentru orice, nu mai ştiu cum... şantaj. Nu am aflat pe cine am şantajat. M-am întâlnit vreodată? Nici nu l-am văzut pe ministrul Transporturilor. A refuzat. Avem 21 de adrese făcute către Ministerul Transporturilor şi nu a răspuns la niciuna. Nu numai că nu l-am întâlnit, nici nu a răspuns", a spus Rădoi, în faţa sediului Tribunalului.



Întrebat de jurnalişti dacă a depus documentele pentru pensionare, el a răspuns: "Nu am depus. Am de gând, în schimb, să fac o evaluare. Deci, nicicum. Nu, pentru că le-aş da prea mare satisfacţie".



Tribunalul Bucureşti a rămas joi în pronunţare pe cererea lui Ion Rădoi de ridicare a controlului judiciar.



Pe 14 iulie, DNA a anunţat că Ion Rădoi a fost pus sub urmărire penală, într-un dosar în care este acuzat de folosirea influenţei şi şantaj.



De asemenea, procurorii au instituit în cazul lui Rădoi controlul judiciar pe o perioadă de 60 de zile.



Preşedinte al sindicatului Unitatea - Sindicatul Liber din Metrou (USLM) şi administrator în fapt al SC Sindomet Servcom SRL (societate deţinută de USLM), Rădoi este acuzat de folosire a influenţei sau autorităţii de către o persoană ce deţine o funcţie de conducere într-un sindicat, în formă continuată şi şantaj (două fapte).



Aceeaşi măsură a controlului judiciar a fost luată şi în cazul unui administrator al unor societăţi comerciale acuzat de complicitate la folosire a influenţei sau autorităţii de către o persoană ce deţine o funcţie de conducere într-un sindicat, în formă continuată.



Conform DNA, dosarul are ca obiect investigarea modalităţii în care au fost exploatate şi administrate spaţiile comerciale din staţiile de metrou şi din căile de acces către metrou, în perioada septembrie 2018 - iulie 2021.



Anchetatorii explică faptul că, în cursul anului 2003, SC Metrorex SA a încheiat un contract de asociere în participaţiune cu SC Sindomet Servcom SRL, firmă deţinută de Sindicatul Unitatea - Sindicatul Liber de la Metrou şi controlată de Ion Rădoi, ce avea ca obiect exploatarea şi administrarea în comun a suprafeţelor din staţiile de metrou şi din căile de acces către metrou, care se pretau la organizarea de activităţi comerciale în scopul obţinerii de profit.



În realitate, susţine DNA, SC Sindomet Servcom SRL ar fi controlat şi gestionat singură administrarea spaţiilor comerciale de la metrou, având control total asupra modului de atribuire a contractelor de închiriere a spaţiilor comerciale, a modului de înfiinţare de noi spaţii comerciale şi de stabilire a chiriei.



"Cu titlu de exemplu, precizăm că unele dintre contractele de închiriere ar fi fost încheiate de societatea respectivă pe o perioadă cu mult mai mare decât durata contractului de asociere în participaţiune, care a încetat în luna septembrie 2018", se arăta într-un comunicat de presă al DNA.



În aceste condiţii, susţin procurorii, invocând existenţa unui litigiu cu SC Metrorex SA, SC Sindomet Servcom SRL a refuzat să procedeze la predarea spaţiilor comerciale, continuând exploatarea nelegală a acestora şi obţinerea de venituri care se ridică la peste 10 milioane lei.



"În perioada septembrie 2018 - iulie 2021, Ion Rădoi, în calităţile menţionate, beneficiind de ajutorul celuilalt inculpat, s-ar fi folosit de influenţa şi autoritatea funcţiei sale de conducere în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul (SC Sindomet Servcom SRL şi comercianţi din spaţiile de la metrou) de bani sau foloase necuvenite rezultate din exploatarea spaţiilor comerciale ce funcţionau ilegal din luna septembrie 2018", precizează DNA.



Concret, afirmă anchetatorii, pentru a-i determina pe reprezentanţii decizionali - ministrul Transporturilor (care avea dreptul legal de împuternicit de reprezentanţii statului în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru prelungirea/acordarea dreptului de a folosi în continuare spaţiile comerciale respective de către SC Sindomet Servcom SRL) şi directorul general al Metrorex (ca reprezentant decizional în cadrul Consiliului de Administraţie al Metrorex) - să ajungă la o soluţie favorabilă intereselor sale, Rădoi, printre altele, ar fi organizat şi demarat protestul din 25/26 martie, soldat cu blocarea circulaţiei trenurilor din subteran aproape întreaga zi de 26 martie, fapt ce a generat dificultăţi în realizarea transportului suprateran, în condiţiile stării de alertă.



Potrivit procurorilor, Ion Rădoi i-ar fi pe coordonat angajaţii Metrorex şi membri ai USLM, unii cu funcţii de conducere, prezenţi la protestul ilegal, păstrând legătura cu aceştia pe toată durata desfăşurării lui şi ar fi cooptat la protestul suprateran de la metrou comercianţi, beneficiari ai spaţiilor în litigiu, aflaţi sub coordonarea celuilalt inculpat.



Totodată, Rădoi ar fi determinat angajaţii Metrorex prezenţi la locul de muncă să-şi întrerupă programul ca să participe la împiedicarea demolării spaţiilor comerciale şi să nu respecte astfel ordinele date de directorul general al companiei şi ar fi determinat şi alţi lideri de sindicat să procedeze la fel. În plus, conform DNA, el ar fi încercat să identifice persoane cu funcţii de decizie la nivel politic, guvernamental şi local, care să intervină în sprijinul său, cu scopul de a-i determina pe ministrul Transporturilor şi pe directorul Metrorex să renunţe la desfiinţarea a spaţiilor comerciale de la metrou.



Prin controlul judiciar, procurorii au stabilit, printre altele, ca Ion Rădoi să nu se deplaseze la sediul USLM şi la sediul SC Sindomet Servcom SRL şi să nu desfăşoare activitatea de preşedinte de lider de sindicat, în exercitarea căreia a săvârşit faptele reţinute în sarcina sa.

