Trei zile de doliu național în Ucraina după pierderile de vieți omenești de la Dnipro. Un soldat care lupta la Bahmut a venit să-și vadă mama rănită

"Susţineţi-i capul! Gâtul, gâtul!"

Femeia din imaginile filmate de Serviciul de Urgență al Ucrainei nu este singura care a scăpat cu viață în mod miraculos.

O altă tânără care se afla în apartamentul părinților ei de la la etajul 7 a supraviețuit. Ea se afla în baie. Tatăl și mama fetei, care erau în bucătărie, au fost prinși sub dărâmături și sunt căutați.

În septembrie, fata și-a pierdut iubitul pe front. Durerea a lăsat-o împietrită. "Nu am cuvinte, nu am sentimente, nu simt nimic decât un gol profund în interior. Mai sunt?", a scris atunci tânără de numai 23 de ani, pe Instagram.

Un soldat care lupta la Bahmut a venit într-un suflet la Dnipro când a auzit că blocul unde mama lui locuia la etajul 9 a fost lovit de o rachetă rusească. Femeia era în bucătărie și a scăpat.

O altă mamă și-a pierdut fiul după racheta rușilor. "De ce să îl ucideți? Obișnuiați să veniți aici, în orașul nostru. V-am primit ca pe oameni, ca pe rude. Ce i-ați făcut fiului meu? Nelegiuiților, vă blestem până la al șaptelea neam! Fiți blestemați, câinilor, toată viața voastră, de toți oamenii și de mine, blestemați de lacrimile tuturor mamelor! Fiți blestemați voi și toată țara voastră", le-a transmis femeia rușilor.

A woman curses Russians. It seems she lost her son in the attack. Her pain is unbelievable.



Please watch the video till the end (I know it's not the easiest one to watch). Look at the scale of destruction. And look at the number of people helping. pic.twitter.com/WTJsPlShLt