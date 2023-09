Trei zile de doliu național în Maroc. Peste 2.000 de oameni au murit în cutremurul devastator care a zguduit centrul și vestul țării

Seismul a lăsat în urmă oameni șocați, așezări întregi din zona epicentrului, în Munții Atlas, devastate. Case din cărămidă de lut, piatră și lemn au fost distruse. Echipe de salvatori, militari și localnici caută supraviețuitori sub grămezi de moloz și bolovani.



În zonele de munte, bucăți de stâncă s-au desprins de pe versanți și au căzut pe șoseaua ce leagă satele de la poalele munților Atlas, cele mai afectate, de oraș.



LOCALNIC: Sunt multe drumuri blocate, mulți nu-și găsesc părinții, mulți sunt încă sub dărâmături. Oamenii încă își caută rudele. Totul s-a prăbuşit în jurul lor.



Familia prezentată în materialul video, ce locuiește în regiunea Asni, a scăpat cu viață, însă acasă nu mai există pentru ei. Din dormitor se văd munții, întrucât peretele casei s-a prăbușit.

LOCALNIC: În ceea ce privește mâncarea, nu avem unde să gătim. Nu ne putem întoarce acasă din cauza pericolului de prăbușire. A căzut complet.



Sute de oameni și-au petrecut noaptea sub cerul liber, pe saltele sau direct pe stradă, de teama unor replici.



LOCALNIC: Dormeam şi am simţit că se mişcă patul. Mi-am dat seama că e cutremur. Mulțumesc lui Dumnezeu că suntem în viață.



Grav afectat este și Marrakech - oraş turistic, din patrimoniul UNESCO, unde se află nenumărate vestigii străvechi. Cutremurul din nordul Africii a fost atât de puternic, încât s-a resimţit până în Europa, în zone din Spania şi Portugalia. Zeci de țări, între care România, și-au oferit ajutorul.

Crucea Roșie a avertizat comunitatea internațională că Marocul va avea nevoie de sprijin pe termen lung.

Marocul îşi plânge morţii în urma seismului devastator produs în nopatea de vineri spre sâmbătă la sud-vest de oraşul Marrakech, în care şi-au pierdut viaţa peste 2.000 de persoane, potrivit ultimului bilanţ oficial, relatează duminică AFP.

Seismul cu magnitudinea de 7, conform Centrului Marocan pentru Cercetare Ştiinţifică şi Tehnică (6,8 conform Serviciului Seismologic American), este cel mai puternic înregistrat vreodată în Maroc. Cutremurul s-a soldat cu cel puţin 2.012 de morţi şi 2.059 de răniţi, dintre care 1.404 sunt în stare foarte gravă, a anunţat sâmbătă seara Ministerul de Interne.



Provincia Al-Haouz, unde a fost localizat epicentrul cutremurului, este cea mai îndoliată, cu 1.293 de morţi, urmată de provincia Taroudant cu 452 de morţi. În aceste două zone situate la sud-vest de oraşul turistic Marrakech, sate întregi au fost distruse de cutremur.



"Am pierdut totul", se plânge Lahcen, un locuitor al satului Moulay Brahim, a cărui soţie şi patru copii au murit în cutremur.



În acest sat cu circa 3.000 de locuitori, Bouchra îşi şterge lacrimile cu o eşarfă în timp ce priveşte bărbaţii care sapă morminte.



"Nepoţii vărului meu sunt morţi", a spus ea, înainte de a adăuga: "Am văzut cu ochii mei distrugerile seismului, încă tremur. Este ca o minge de foc care a înghiţit totul în cale", a mai spus femeia.



"Toată lumea de aici şi-a pierdut familia, fie în satul nostru, fie în altă parte din regiune", a continuat ea.



Cabinetul regal a decretat sâmbătă trei zile de doliu naţional după devastatorul seism, iar liderii din întreaga lume şi-au exprimat consternarea şi au transmis condoleanţe.



Mai multe ţări, inclusiv Israel, Franţa, Spania, Italia şi Statele Unite şi-au oferit ajutorul. Chiar şi Algeria vecină, cu relaţii încordate cu Marocul, şi-a deschis spaţiul aerian, închis de doi ani, pentru zborurile care transportă ajutor umanitar şi răniţi.



Banca Mondială a anunţat că şi-a oferit întreg sprijinul pentru Maroc.



Federaţia Internaţională a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie a alertat sâmbătă comunitatea internaţională în legătură cu importanţa ajutorării Marocului, evocând nevoi ce ar putea dura "luni sau chiar ani de zile".



"Nu este o chestiune de o săptămână sau două. Va fi nevoie de luni, chiar ani de răspuns", a atenţionat Hossam Elsharkawi, directorul regional pentru Orientul Mijlociu şi Africa de Nord al Federaţiei Internaţionale a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie.



Satul Tafeghaghte, la 60 km sud-vest de Marrakech, a fost aproape complet distrus de cutremur, al cărui epicentru se află la o distanţă de aproximativ 50 de kilometri. Puţine clădiri se mai află încă în picioare.



"Trei dintre nepoţii mei (12, 8 şi 4 ani) şi mama lor sunt morţi, sunt încă sub dărâmături, nu cu mult timp în urmă ne jucam împreună", a afirmat plângând Omar Benhanna, în vârstă de 72 de ani.



În Marrakech, aleile din Mellah, vechiul cartier evreiesc, sunt pline de moloz. Zeci de oameni şi-au petrecut cea de-a doua noapte afară, temându-se că locuinţele lor deteriorate se vor prăbuşi peste ei.



Cutremurul a fost resimţit şi la Rabat, Casablanca, Agadir şi Essaouira, unde mulţi locuitori panicaţi au ieşit pe străzi în miezul nopţii, temându-se că locuinţele lor se vor prăbuşi.



La 29 februarie 1960, un cutremur a distrus localitatea Agadir, situat pe coasta vestică a ţării, făcând aproape 15.000 de morţi, adică o treime din populaţia oraşului.

