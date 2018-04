Pâinea refugiaților EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Sami preda franceza la un liceu din Alep până acum câțiva ani. Era un profesor respectat. Însă totul s-a spulberat din cauza războiului din Siria. A ajuns în România și acum lucrează la fabrica de lipii deschisă recent în comuna Florești din Cluj.

"Eu am lucrat în Siria 13 ani și după am plecat din cazua problemelor actuale. Şansa mea este aici, în România. Am șanse foarte mari pentru că oamenii sunt toleranți" – Sami, directorul fabricii.

Mohammed și Narwas au lăsat și ei în urmă familii și cămine distruse de război. Acum modelează lipiile care le amintesc de țara lor și speră ca într-o zi rudele să îi urmeze în România.

Angajații români s-au împrietenit repede cu sirienii.

Cel care a pus bazele fabricii de lipie este tot un tânăr născut în Siria, dar crescut la Cluj.

"O afacere de acest gen începe de la brutar care trebuie să știe rețeta la perfecțiune. Am avut foarte mari dificultăți în a-l aduce. Am adus un brutar apoi am început să căutăm și personal care să se plieze bine pe acest tip de afacere. Am ajuns la centrul de la Baia-Mare, Somcuta unde am găsit 3 persoane" - Bashar Molhem, proprietarul fabricii.

Cei trei sirieni au ajuns în România în urma distribuirii cotelor de refugiați stabilite de Uniunea Europeană pentru statele membre.

