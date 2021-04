Pacienții decedați erau în stare gravă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

UPDATE În jurul orei 24.00, anchetatorii Serviciului Omoruri desfășoară o anchetă la spitalul "Victor Babeș".

S-a deschis un dosar in rem pentru omor din culpă, a transmis Daniel Dude, jurnalist TVR, pentru Telejurnal. Procurorii au stat de vorbă cu medicii și cu asistentele care erau pe tură.

A fost adus și reprezentantul firmei care se ocupă cu monitorizarea ventilatoarelor.

UPDATE "Azi în jurul orei 18:30 am aflat despre problemele de la spitalul Victor Babeș. Am sunat pentru a mă asigura că pentru pacienții COVID-19 se vor găsi locuri în alte spitale din București. Am mers apoi acolo pentru a vorbi cu medicii și conducerea spitalului", a scris ministrul Sănătății pe Facebook.

"O anchetă penală este în desfășurare iar mâine voi solicita un control asupra problemelor tehnice care au dus aici", a precizat el.

UPDATE Organele abilitate desfăşoară luni noaptea o anchetă la Spitalul de Boli Infecţioase şi Tropicale "Dr. Victor Babeş" în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanţelor producerii evenimentului în care trei pacienţi au decedat, informează unitatea medicală, într-un comunicat de presă.

"În această seară, în jurul orei 17.00, la Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă amplasată de DSU în curtea Spitalului de Boli Infecţioase şi Tropicale 'Dr. Victor Babeş' - operaţională începând cu data de 10.09.2020 - a avut loc o avarie ale cărei cauze sunt investigate în acest moment. Din păcate, în ciuda eforturilor personalului medical, în urma acestui eveniment nefericit au decedat trei dintre cei opt pacienţi bolnavi de COVID-19 internaţi în Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă", menţionează instituția.

UPDATE Premierul Florin Cîțu și șeful DSU susțin declarații la Palatul Victoria.

De la Palatul Victoria, premierul Florin Cîțu i-a cerut ministrului de Interne o anchetă cât mai rapidă, iar șeful DSU, Raed Arafat, a explicat cum a fost posibil să se petreacă tragedia de la spitalul Victor Babeș. El a confirmat faptul că unul dintre specialiștii care asigurau mentenanța instalației de oxigen a refuzat să intre în TIR, de teamă să nu se infecteze.

Instalația TIR-ului a fost făcută de o firmă autorizată, iar unitatea a funcționat fără probleme în Argeș.

UPDATE Aceste unități mobile sunt coordonate de DSU, a explicat jurnalistul TVR Adelin Petrișor, într-o Ediție Specială, care a participat, acum 2 zile, la instalarea TIR-ului ATI în curtea spitalului.

UPDATE Defecțiunea a apărut mai devreme, în cursul după-amiezii, mult mai devreme de ora 17.00, cum ni s-a spus inițial în comunicatul MS transmite Daniel Dude, de la Institutul Victor Babeș. Întâi au apărut probleme la un ventilator, asistentele au chemat echipa tehnică a spitalului, cea care se ocupă de funcționarea acestui TIR de terapie intensivă. Acei oameni de la echipa tehnică au constatat că sunt mai multe erori și atunci au apelat la firma care se ocupă de mentenanța ventilatoarelor, cea care le-a și montat sâmbătă. Firma a trimis un specialist, care a venit să vadă ce se întâmplă. În timp ce persoana care se ocupă de mentenanță se afla în spital, toate ventilatoarele au intrat în avarie, după ce presiunea a urcat foarte mult. Medicii și asistentele au început să îi ventileze mecanic pe toți pacienții, trei dintre ei au făcut un stop cardio-respirator, din păcate.

"Cei trei pacienți care au decedat erau în stare gravă și erau intubați", a declarat secretarul de stat Monica Althamer în exclusivitate pentru Știrile TVR, într-o Ediție Specială. Ceilalți pacienți transferați sunt în stare stabilă.

UPDATE Jandarmii au început să monteze garduri de protecție la intrarea în Institutul Victor Babeș, în cazul în care apar oameni nemulțumiți de ceea ce s-a întâmplat aici, trasmite Daniel Dude, de la Institutul Victor Babeș din Capitală. În secția mobilă ATI se află polițiști și procurori. Ceva mai devreme a fost ministrul Sănătății Vlad Voiculescu la fața locului, nu a făcut declarații. Șeful DSU nu a ajuns încă la Victor Babeș.

UPDATE A fost o chestiune care s-a derulat foarte foarte rapid, însă așteptăm și comunicarea pe ore a celor întâmplate, transmite Diana Dumitrașcu, pentru România 9. Ventilatoarele au intrat în avarie, în acel moment, medicii și asistentele care erau acolo de gardă au semnalat echipei tehnice de la spital că există o suprapresiune, indicatoarele din ventilatoare arătau o presiune mai mare de 6 Bari, o limită maxim admisă pentru o funcționare corectă, au fost chemați cei care asigură mentenanța acelor aparate și angajatul care a ajuns la fața locului a refuzat să intre în unitatea mobilă.

UPDATE Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, anunţă că a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 3 în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la Spitalul "Victor Babeş". "În această seară, din nefericire, au decedat în condiţii neclare trei pacienţi de la Spitalul "Victor Babeş" din Capitală. E o tragedie, un moment dramatic, în care vieţi omeneşti au fost pierdute. Prezint condoleanţe familiilor care i-au pierdut pe cei dragi astăzi", a scris primarul Capitalei, luni seara, pe pagina sa de Facebook. El spune că a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 3 în legătură cu această situaţie, "fiindcă vinovaţii trebuie identificaţi şi pedepsiţi". "Am solicitat colaborarea deplină a personalului acestui spital în cadrul cercetărilor care vor avea loc", precizează Nicuşor Dan.

UPDATE Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Omoruri a anunţat luni că, sub coordonarea unităţii de Parchet competente teritorial, a declanşat cercetări cu privire la decesul celor trei pacienţi de la Unitatea mobilă de Terapie intensivă operată tehnic de Institutul "Victor Babeş". Potrivit unui comunicat de presă, cercetările vizează stabilirea cauzelor şi condiţiilor în care s-au produs decesele.

Trupurile neînsufleţite urmează să fie ridicate şi transportate la INML în vederea efectuării necropsiei, a precizat sursa citată.

UPDATE Departamentul pentru Situații de Urgență a comunicat că toate ventilatoarele din container "au intrat în avarie", iar "reprezentantul firmei distribuitoare a ventilatoarelor, sosit la fața locului, a refuzat intrarea în unitate, deși i-a fost oferit de către personalul medical echipament complet de protecție împotriva COVID-19".

"Referitor la situația petrecută azi, 12.04.2021, la Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă, amplasată în curtea Institutului Național Victor Babeș din Capitală, dorim să facem următoarele precizări:

Personalul medical care încadrează Unitatea de Terapie Intensivă Mobilă a semnalat intrarea în avarie, concomitent, a tuturor ventilatoarelor regăsite în container și a comunicat echipei tehnice a spitalului că acestea prezintă o alarmă de suprapresiune respectiv, presiune crescută de peste 6 Bari, limita maximă admisă pentru funcționarea corectă și în siguranță a acestor tipuri de echipamente medicale.

În urma verificării presiunii oxigenului din Unitatea Mobilă, ventilatoarele au rămas în avarie. Reprezentantul firmei distribuitoare a ventilatoarelor, sosit la fața locului, a refuzat intrarea în unitate, deși i-a fost oferit de către personalul medical echipament complet de protecție împotriva COVID-19. Acesta, în final, a părăsit incinta spitalului, refuzând să intre în TIR.

La acest moment este în derulare o verificare pentru stabilirea motivelor care au dus la creșterea presiunii oxigenului peste valoarea maximă admisă, în cadrul Unității Mobile.

Verificarea ventilatoarelor, în urma avariei a demonstrat ca acestea au înregistrat o creșterea a presiunii de peste 6 Bari, ceea ce a dus la oprirea lor din funcțiune.

Instalarea și operaționalizarea Unității se realizează sub coordonarea DSU și a spitalului iar reglarea continuă a parametrilor de lucru, a instalației de oxigen care deservește UTIM-ul, monitorizarea acesteia și operarea unității este realizată de echipa tehnică a spitalului.

Din cei 8 pacienți internați în UTIM din cadrul Victor Babeș

- 1 pacient pe o secție proprie a spitalului Victor Babeș

- 1 pacient la Spitalul ROL 2 (secția militară a Ana Aslan)

- 2 pacienți la Spitalul Bagdasar Arseni

- 1 pacient la Floreasca

-3 pacienți au fost declarați decedați, în urma intrării în stop cardio respirator".

UPDATE Ministerul Sănătății transmite că "din primele informații transmise Centrului Operativ Pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății, defecțiunea a avut loc la instalația de oxigen a unității mobile".

Ministerul Sănătații a fost informat, prin Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, că trei pacienți și-au pierdut viața la Unitatea Mobilă de Terapie Intensivă, operaționalizată sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență (Ministerul Afacerilor Interne), operată tehnic de Institutului Național Victor Babeș (PMB/ASSMB).

Din primele informații transmise Centrului Operativ Pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății, defecțiunea a avut loc la instalația de oxigen a unității mobile.

Cinci pacienți au fost transferați rapid: unul într-o altă secție din spitalul Victor Babeș și ceilalți patru la Spitalul ROL2 de la Otopeni, Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni" și Spitalul Floreasca.

Ministrul Sănătații a fost la fața locului și s-a informat despre starea pacienților și asupra cauzelor incidentului.

UPDATE Nelu Tătaru, fostul ministru al Sănătății, prezent la Tema Zilei, în Telejurnal, spune că există și "butelii de rezervă" care pot prelua oxigenarea pacienților și sunt și "monitoare și ventilatoare de transport care pot transporta pacienții și există surse de oxigen și în ambulanțe".





Nu se cunosc motivele pentru care s-a defectat instalația de oxigen. Este o unitate mobilă care a fost adusă recent în curtea Institutuluo Victor Babeș din Capitală, a transmis Diana Dumitrașcu, pentru Telejurnal. Sâmbătă dimineață a fost pus în funcțiune, din cauza nevoii de paturi ATI.

Tiru-urile ATI Covid erau folosite în contextul crizei de paturi ATI de la acest moment.

