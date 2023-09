Trei opere de artă care ar fi fost furate de nazişti, puse sub sechestru în mai multe muzee din Statele Unite

Trei opere de artă ale artistului austriac Egon Schiele revendicate de moştenitorii fostului lor proprietar, un colecţionar evreu şi artist evreu victimă a naziştilor, au fost puse sub sechestru de justiţia americană în muzee importante din Statele Unite, transmite AFP care citează surse judiciare, confirmând o informaţie publicată de The New York Times, preluată de Agerpres.

Picturi

În dispoziţiile de sechestru, datate marţi şi de care AFP a luat la cunoştinţă, Curtea Supremă a statului New York arată că "există motive întemeiate pentru a crede" că aceste desene ale artistului expresionist austriac "sunt furate" şi "deţinute în mod ilegal".



"Russian War Prisoner (Grigori Kladjishuli)" (1916), o operă în acuarelă şi creion pe hârtie, în valoare de 1,25 milioane de dolari, a fost confiscată de la Institutul de Artă din Chicago.



Lucrarea "Portrait of a Man" ("Männliches Bildnis"), din 1917, un desen în creion pe hârtie în valoare de un milion de dolari, a fost confiscată de la Carnegie Museum of Art din Pittsburgh (Pennsylvania, nord-est).



"Girl with Black Hair (Mädchen mit schwarzem Haar)", operă de artă din 1911 în acuarelă şi creion pe hârtie, în valoare de 1,5 milioane de dolari, a fost confiscată de la Allen Memorial Art Museum de la Universitatea Oberlin (nord-est, Ohio).



Dispoziţiile precizează că operele pot rămâne "la faţa locului" pentru o perioadă de 60 de zile.



Lucrarea "Russian War Prisoner" va "rămâne pentru moment în custodia noastră, la muzeu", a indicat muzeul din Chicago. "Suntem convinşi că am achiziţionat legal această lucrare şi că o deţinem în mod legal", a adăugat insituţia, spunând că doreşte să se apere în cadrul "unui proces civil (deschis) în faţa unei instanţe federale".



Muzeul Carnegie din Pittsburgh a dat asigurări că intenţionează să coopereze cu autorităţile.



- Ucis la Dachau -



Proprietatea lucrărilor este revendicată de moştenitorii lui Fritz Grünbaum, un artist de cabaret evreu austriac, mare colecţionar de obiecte de artă şi critic al regimului nazist, ucis în lagărul de concentrare de la Dachau în 1941.



Potrivit The New York Times, ancheta în curs vizează zece opere de artă ale lui Egon Schiele furate de nazişti.



Moştenitorii lui Fritz Grünbaum au încercat de mai mulţi ani prin acţiuni în justiţie să recupereze operele de artă care i-au aparţinut acestuia. Ei se bazează pe faptul că Grünbaum a semnat un document oficial în beneficiul regimului nazist în 1938, în timp ce era prizonier în lagărul de la Dachau.



Justiţia americană s-a pronunţat împotrivă în 2005, considerând că moştenitorii au acţionat prea târziu, însă aceştia au avut câştig de cauză în ceea ce priveşte două opere de artă, în 2018. Între timp, Congresul american a adoptat legea "Hear" din 2016 care a prelungit termenul de revendicare a unei opere.



Subiectul este de interes şi în alte ţări, notează AFP. În Franţa, Parlamentul a adoptat în iulie o lege-cadru pentru a facilita restituirea de către colecţiile publice a bunurilor culturale spoliate de la evrei sub Germania nazistă.



Potrivit cifrelor făcute publice la o conferinţă internaţională desfăşurată la Terezin, în Republica Cehă, în 2009, aproximativ 100.000 de opere din 650.000 furate încă nu fuseseră până la acel moment restituite.

