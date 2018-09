O catedrală din inima New York-ului are niște grădinari speciali: 3 oi jucăușe care se înfruptă din iarba deasă ce crește în cimitir. De 5 ani încoace, la fiecare început de toamnă, oile sunt aduse în grădina vechii Catedrale Sfântul Patrick. Animalele au primit nume ușor de reținut și au fost îmbrăcate cu pelerine care să le protejeze lâna pufoasă de vremea din New York.