Rămăşiţe de la o dronă rusă de atac doborâtă de apărarea antiaeriană au lovit o clădire rezidenţială cu mai multe etaje şi au declanşat un incendiu, a scris comandamentul operaţional al armatei ucrainene pe Facebook.

