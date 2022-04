Trei anchete penale deschise în Franța, de Parchetul Național Antiterorist, pentru crime de război comise în Ucraina

Faptele ar fi avut loc la Mariupol între 25 februarie și 16 martie, la Gostomel între 1 martie și 12 martie și la Chernihiv din 24 februarie.

Potrivit parchetului, calificarea "crime de război" este justificată de suspiciuni de "atac intenționat asupra integrității fizice", "atacuri deliberate împotriva civililor care nu iau parte la ostilități", "privarea deliberată de bunuri indispensabile supraviețuirii civililor" și/sau de "atacuri deliberate împotriva bunurilor civile - furturi, distrugere și deteriorare de bunuri".

Oficiul central pentru combaterea crimelor împotriva umanității și combaterea crimelor motivate de ură este responsabil de conducerea investigației.

Parchetul Antiterorism a deschis deja acum 3 săptămâni, pe 16 martie, o anchetă pentru crime de război comise în Ucraina, după moartea jurnalistului franco-irlandez Pierre Zakrzewski.

Acesta a fost ucis pe 14 martie, la Horenka.

Terrible footage from #Mariupol was published by Reuters



Destroyed buildings, streets and Drama Theater ... pic.twitter.com/Ip1kmZUSpR