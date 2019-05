Tratați la privat, nu în străinătate EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Un bebeluş s-a născut cu o gravă problemă de sănătate. Va pleca în Italia pentru o operaţie. Intervenţia va fi plătită de stat, asa cum prevede legea in cazul pacientilor care nu pot fi trataţi în spitalele publice din ţara noastră.

EMANUELA SCHWENINGER, jurnalist TVR: "În 2018, Ministerul Sănătăţii a decontat intervenţii chirurgicale şi tratamente în străinătate în valoare de 10 milioane de euro. Dacă statul ar fi apelat la clinicile private de la noi, atunci ar fi economisit 3 milioane de euro".

Ministerul va schimba regulile. Dacă operaţiile sau tratamentele se pot face la privat, pacienţii nu vor mai fi trimişi în străinătate.

SORINA PINTEA, ministrul Sănătăţii: "Diferenţele sunt de preţ între ce se face în străinătate şi în sistemul privat din România foarte mari, mergând până la 50.000 de euro pe procedură. Asta înseamnă că ceea ce putem deconta la spitalele private fără să decontăm în străinătate, proceduri pe care le putem face aici, trebuie să devină realitate cât mai repede. Ce putem face cu banii aceştia economisiţi? Am trata mai mulţi pacienţi".

Medicii spun că măsura e bună, însă statul trebuie să se asigure că pacienţii vor beneficia de toate condiţiile.

CĂTĂLIN CÎRSTOVEANU, şeful Secţiei de Terapie Intensivă Nou-Născuţi, Spitalul Marie Curie: "Modelul european poate că este San Donato. Are câteva caracteristici foarte importante: unul este agreat de Ministerul Sănătăţii, că poate face, are gardă de Cardiologie pediatrică, are gardă de ATI, are gardă de Imagistică, deci este un centru care are acreditări speciale, ca să poată să facă lucrul acesta".

Asociaţiile de pacienţi spun că statul ar fi trebuit să investească în aparatură şi echipamente în spitalele de stat. Şi să ia măsuri astfel încât să atragă către sistemul public specialişti.

VASILE BARBU, preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor: "Există riscul ca medici care lucrează la stat să fie atraşi în privat. Există riscul previzibil ca privaţii vor creşte tarifele. Este un alt cadou alături de ordonanţa de guvern privind coplata pe care Guvernul îl face unor clinici private. Trebuie să asigurăm posibilitatea şi unităţilor de stat ca să se dezvolte astfel încât o parte din aceste servicii medicale care acum se fac în străinătate să fie abordate chiar de spitalele publice".

CRISTIAN HOTOBOC, preşedintele PALMED: "Numai cadouri am primit. Este ceva de speriat. Nu vom mări niciun fel de tarif. Ne dorim să atragem medici cât mai buni, am adus din străinătate medici care plecaseră. Au preferat să lucreze în sistemul privat românesc datorita faptului că noi am dat dovadă de seriozitate, am şi putut să-i plătim la adevărata lor valoare, dar au şi avut dotări. Degeaba le dai salarii dacă ei nu au unde să profeseze, unde să facă investigaţii".

Măsura ar putea intra în vigoare până la 1 iulie.

ŞTIRILE ZILEI