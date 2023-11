Transplantul de organe înseamnă viață. 54 de persoane stau la rând pentru o inimă nouă, șapte pentru plămâni și aproape 500 pentru un transplant de rinichi

Pentru multe familii decizia de a dona organele unei rude aflate în moarte cerebrală vine ca o alinare. Așa a simțit Petru, unul dintre cei care poartă primele discuții cu familia unui posibil donator. De 12 ani are această misiune și constată că ne-am mai schimbat ca mentalitate și puţine familii refuză donarea.

Timeea, primul copil transplantat hepatic în România: Icterul meu nu mai dispărea. Am avut și o problemă cardiacă, care era și aia o problemă destul de mare. Medicii erau sceptici, pentru că oricum altă șansă nu aveam.

Timeea este primul copil supus la un transplant hepatic în România. A primit o parte din ficatul mamei ei, acum 23 de ani.

Timeea, primul copil transplantat hepatic în România: Și am avut noroc. Ar trebui să spui da donării din toate punctele de vedere, pentru că dacă ție ți s-a terminat viața, spune da pentru altcineva. Ei poate mai au o șansă, poate un an, poate doi, poate 20, dar și acel an contează foarte mult.

80 de operații similare s-au făcut numai în acest an, dar de la donatori aflați în moarte cebrală. Familiile acelor oameni au acceptat ca organelor celor dragi să fie donate după moarte, după discuții cu Petru și colegii lui.

Petru Cotrău, coordonator intraspitalicesc de transplant, Spitalul Clinic Județean Bihor: De multe ori, gestul de donare multe familii îl văd ca pe o alinare, oarecum moartea persoanei dragi nu înseamnă pierderea totală, efectiv oferă familiilor o consolare.

Așteptarea e cruntă pentru cei care știu că singura lor șansă este transplantul. 54 de persoane stau la rând pentru o inimă nouă, 7 pentru plămâni și aproape 500 pentru transplant de rinichi.

În România, alegerea de a fi donator de organe din timpul vieții poate fi validată doar de familie.

Guenadiy Vatachki, director executiv al Agenției Naționale de Transplant: Acordul prezumat cred că ar fi foarte necesar și benefic României, dar nu putem să întreprindem această schimbare fără sondaje serioase și chestionarea societății. Există un registru național al donatorilor unde puteți consemna din timpul vieții, dar familia va avea ultimul cuvânt.

Registrul Naţional de Transplant va fi gata în curând și a fost gândit tocmai pentru a face mai transparent întregul proces.

