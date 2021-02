Traian Berbeceanu: Voi rămâne prefect până în ultima zi de mandat

Traian Berbeceanu / FOTO: Autor: SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

Traian Berbeceanu a fost întrebat vineri de jurnalişti, după şedinţa Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, dacă rămâne opţiunea USR-PLUS pentru a ocupa funcţia de prefect în continuare.



"Nu ştiu, am văzut şi eu declaraţiile domnului preşedinte Dacian Cioloş, îl apreciez ca fiind un lider de partid serios, pragmatic şi a făcut o dovadă că pune mai presus interesul cetăţenilor decât interesele de partid. Vreau să-i mulţumesc pentru aprecierile pe care le-a făcut, cu atât mai mult cu cât sunt în armonie cu miile de mesaje pe care le-am primit şi domnia sa şi eu şi voi rămâne prefect până în ultima zi de mandat şi îmi voi face datoria alături de colegii mei", a declarat Traian Berbeceanu, citat de Agerpres.



Marţi, liderul PLUS, Dacian Cioloş, declara că pentru funcţia de prefect este urmărită în primul rând "competenţa şi asumarea unor obiective, respectul pentru muncă şi empatia".



"Am văzut că domnul Traian Berbeceanu şi-a luat la revedere de la funcţia de prefect, după negocierile politice în care s-a stabilit unde numeşte prefecţi fiecare partid din coaliţia de guvernare. Eu ştiu că e un om care nu fuge la greu, aşa că nu înţeleg unde se grăbeşte să plece", a scris pe Facebook Dacian Cioloş.

El sublinia că în "funcţii publice cu o responsabilitate mare" trebuie "să fie oameni competenţi, care au demonstrat că ştiu ce au de făcut şi e nevoie de multe ori şi de continuitate".

Postarea inițială a lui Traian Berbeceanu:

