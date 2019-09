Verdict: Traian Băsescu a colaborat cu securitatea EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

În dosarul depus de CNSAS la instanță ar exista note informative olografe, semnate cu numele de cod "Petrov" și un document pe microfilm trimis de SRI la CNSAS în aprilie 2019.

Cazul a fost luat în discuție de Curtea de Apel București în urmă cu două săptămâni, atunci când judecătorii i-au dat șansa fostului șef de stat să se apere.

Traian Băsescu a susținut că nu a ştiut că i s-ar fi dat un nume conspirativ și că abia după Revoluţie a aflat de legătura contrainformaţiilor militare cu Securitatea.

Din punctul său de vedere, raporatele pe care le semna „Căpitan Traian Băsescu" ajungeau la un serviciu subordonat comandamentului forţelor navale.

Traian Băsescu, fost preşedinte al României: Este o oarecare amărăciune. După ce am condamnat comunismul, am deschis arhivele Securității și le-am transferat către CNSAS, din dispoziția mea, am deschis arhivele Comitetului Central, acum să am un asemenea verdict.

În dosarul depus la instanță de CNSAS sunt și documente de la SRI şi MApN.

Verificările au fost făcute după ce Traian Băsescu și-a depus candidatura la alegerile europarlamentare.

Nu a fost prima oară când fostul președinte a fost verificat însă, până acum, rezultatele au fost negative.

Constantin Buchet, preşedintele CNSAS: Investigația a adus aceste documente noi care au fost emise întocmai prin nota de constatare și asumate prin votul colegiului remise instanței de contencios administrativ.

Decizia Curții de Apel București nu este definitivă, iar fostul președinte a anunțat că o va contesta la Înalta Curte de Casație și Justiție.

