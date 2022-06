Tragere la sorți la Wimbledon - cu cine joacă româncele în primul tur. Simona Halep s-a retras de la Bad Homburg înaintea semifinalei cu Bianca Andreescu

Simona Halep, Wimbledon 2019

Potrivit tragerii la sorți care a avut loc vineri la Londra, Simona Halep o va întâlni în primul tur pe Karolina Muchova din Cehia (25 de ani, 82 WTA).

Simona Halep s-a retras din turneul WTA 250 de la Bad Homburg, dotat cu premii totale de 203.024 euro, înaintea semifinalei cu jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu.

Sorana Cîrstea, favorită 21 la Wimbledon, joacă în turul întâi cu sârboaica Aleksandra Krunic (29 de ani, 53 WTA), în timp ce Gabriela Ruse (55 WTA) va avea o sarcină dificilă - un duel cu americanca Coco Gauff, 12 WTA.

Irina Begu, locul 43 WTA, o înfruntă în turul inaugural pe Ekaterine Gorgodze (112 WTA).

Ana Bogdan (109 WTA) va juca cu Dayana Yastremska (74 WTA), Irina Bara (121 WTA) cu Chloé Paquet (101 WTA), iar Mihaela Buzărnescu (126 WTA) cu Nastasja Schunk (156 WTA).

Serena Williams, 40 de ani, care nu a mai jucat de la ediția de anul trecut de la Wimbledon, a revenit în circuit săptămâna aceasta, când a jucat la dublu la Eastbourne alături de Ons Jabeur. La Wimbledon va beneficia de un wild-card și va juca în primul tur cu franțuzoaica Harmony Tan (24 de ani, 113 WTA).

Liderul WTA, Iga Swiatek, care vine după o serie de 35 de victorii consecutive în circuitul profesionist, o va înfrunta în primul tur pe croata Jana Fett, venită din calificări.

Emma Răducanu, surprinzătoarea campioană de la US Open de anul trecut, va juca pentru al doilea an la Wimbledon și o va înfrunta pe Alison Van Uytvanck (46 WTA), în timp ce campioana de la US Open 2019, Bianca Andreescu, o întâlnește pe Emina Bektas (225 WTA).

Turneul de la Wimbledon, al treilea de Mare Șlem al anului, are loc în perioada 27 iunie - 10 iulie 2022.

Ca reacție la decizia organizatorilor de a nu permite participarea sportivilor din Rusia și Belarus, din cauza conflictului din Ucraina, ATP și WTA au decis ca jucătorii și jucătoarele să nu primească puncte la turneul din acest an.

