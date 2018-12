Morți după ce au mâncat la templu EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

La finalul ceremoniei religioase, participanții au primit gratuit orez cu legume.

"Ne-au dat pomană la templu, dar avea un miros ciudat. Când am întrebat de ce, ne-au spus că de la mirodenii. Imediat după ce am mâncat, eu şi prietenii mei am simţit dureri mari la stomac şi am început să vomităm", a declarat unul dintre credincioși.

"Vreo 30 sau 40 din grupul nostru au mâncat şi toată lumea vomita. Câţiva erau bine, dar restul s-au simţit rău imediat. Din fericire eu nu am mâncat", a povestit o participantă la ceremonie.

Pe lângă cei care au murit, 93 de oameni au ajuns la spital, o treime în stare critică.

Potrivit oficialilor, orezul a fost contaminat cu o substanță toxică, deocamdată neidentificată.

Singurii care nu au probleme au fost cei care au aruncat orezul. Păsările care l-au consumat au murit.

Două persoane din administrația templului au fost reținute în acest caz.

Nu este primul incident de acest fel din India. În 2013, 22 de copii de la o școală din estul țării au murit după ce au primit mâncare contaminată cu pesticide.

