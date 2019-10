Tragedia de care nu răspunde nimeni EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Aveţi obligaţia morală de a explica public modul haotic de organizare si acţiune al echipei pe care o aveţi în subordine, i-a transmis lui Raed Arafat un grup de părinți ai victimelor. Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență a ales, deocamdată varianta unui mesaj video.

Grupul de părinți ai victimelor îl acuză pe Raed Arafat că devine părtaş silenţios la o tragedie care a marcat o ţară întreagă.

"Patru ani v-aţi ascuns, în timp ce noi am tras semnale de alarmă, am iniţiat cercetari în vederea stabilirii răspunderii penale, potrivit vinovăţiei fiecăruia - inclusiv a dumneavoastră, domnule Raed Arafat (...) Filmarea ascunsă atâta timp arată o realitate pe care noi am susţinut-o încă de atunci: dezorganizare, nepăsare, pregatire precară, intervenţie haotică, susțin semnatarii scrisorii. Un grup de părinţi şi victime al tragediei #Colectiv."

Pe fondul durerii și revoltei generate de noile imagini, doar pentru o zi a fost rupt sigiliul pus de anchetatori pe ceea ce a rămas din clubul iadului.

Imediat după apariția filmului, Raed Arafat spunea că va da explicații după campania electorala.

Aseară a promis că va face acest lucru după comemorarea victimelor incendiului din Colectiv.

64 de oameni au sfârșit în flăcări sau în urma rănilor produse de acestea.

