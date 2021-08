Tot mai mulți clienți ai furnizorilor de energie constată că vor avea mai mult de plată din toamnă. Autoritatea de Reglementare în Energie a început controale la furnizori

Tot mai mulți clienți ai furnizorilor de energie care au semnat contracte noi pe piața liberă în condiții ce păreau avantajoase constată acum că vor avea mai mult de plată din toamnă.

Adelina Doroftei, client: “Acum două săptămâni am primit notificare că se va majora atât preţul curentului electric cât şi al gazelor naturale, începând cu data de 1.10.2021. La gaze, mai exact, o majorare de 120%, iar la curentul electric de 20%. Asta în condiţiile în care eu am încheiat în luna iunie a acestui an un contract (...) în care este menţionat foarte clar că am preţ fix. (...) Contractul este în derulare până în iunie 2022”.

Autoritatea de Reglementare în Energie a început controale la furnizori după ce a primit tot mai multe reclamații de la clienți. În cazul unor nereguli, amenzile pot ajunge până la 10 la sută din cifra de afaceri.

Zoltan Nagy-Bege, vicepreşedintele Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei: „Sunt două posibilități. Furnizorul vrea să modifice acel preț fix încălcând contractul. Adică în contract s-a prevăzut că prețul este fix și acum furnizorul îl modifică prin încălcarea contractului, care evident că iarăși este o contravenție. Sau dacă în contract este prevăzută posibilitatea modificării prețului fix înseamnă că oferta care evident arată un preț fix nu era corelată cu contractul. Care iarăși nu este o practică corectă”.

Reprezentații furnizorilor pun scumpirile pe seama costurilor mai mari de achiziție a gazului și a energiei electrice. La bursă, prețurile s-au dublat de la începutul anului. Ei susțin că majorările pentru clienți pot fi justificate dacă sunt prevăzute în contract.

Ion Lungu, preşedintele Asociaţiei Furnizorilor de Energie din România: „Există anumite clauze care prevăd că în momentul în care apar situaţii imprevizibile, în special în zona de piaţă angro, de unde unde furnizorii îşi iau energia pe care o furnizează consumatorilor, există această posibilitate (...) de a solicita nişte creşteri de preţ. Trebuie să avem în vedere ca totul să fie legal”.

Situația de pe piața energiei și gazelor a fost analizată și în Guvern. Premierul Florin Cîțu le-a cerut șefilor din instituțiile de reglementare și control să găsească soluții. Și i-a avertizat pe producători, majoritatea companii de stat, să nu profite de situație în defavarea consumatorilor.

“Nu vreau să descoperim că o parte din creșterea facturii, și de aceea am chemat și ANPC, se datorează din transferul unor ineficiențe către consumator. Dacă așa ceva se întâmplă vom lua cele mai dure măsuri. Nu vreau ca nimeni dintre companii să profite de situație să își umfle profiturile, de o situație conjuncturală”, a spus premierul.

Între timp, guvernanții pregătesc o schemă de ajutor pentru clienții cu venituri mici sau medii.

Virgil Popescu, ministrul Energiei: ”Vrem să compensăm până la nivelul venitului mediu sau consumului mediu. Vorbim de iarna care începe la 1 noiembrie și se termină la 31 martie. Vorbim de 4,5 milioane de gospodării care consumă până în 1000 de kw pe an. La gaze naturale sunt mai puțini în prima grupă de consum”.

Specialiștii recomandă clienților să schimbe compania de utilități dacă nu ajung la o înțelegere cu actualul furnizor.

Silvia Vlăsceanu, expert în energie: ”Dacă ție ca furnizor ți se întâmplă acest lucru cu 10, 100, 1000 de clienți este clar că ai o problemă. Ori îți revizuiești comportamentul ori renunți la această activitate pentru că nu poți să o duci în condițiile legale”.

Pentru clienți însă este important ca atunci când apar probleme cu facturile să ceară mai întâi explicații furnizorului. Apoi pot să depună reclamații la Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor și la Autoritatea națională de reglementare în domeniu.

ŞTIRILE ZILEI