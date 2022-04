Tot mai mulți părinți îngrijorați de hepatita severă. Medicii fac apel la calm și la respectarea igienei

Speriaţi de creşterea numărului de cazuri de hepatită severă acută în întreaga lume, părinţii încep să se adreseze în număr tot mai mare spitalelor de copii, în încercarea de a se asigura că cei mici nu s-au îmbolnăvit.

Mihai Craiu, medic pediatru, INSMC: Am avut foarte multe solicitări la gardă, dar să ne arătaţi că nu e hepatita aceea nouă. În cursul gărzii, astă noapte au fost mai mult de douăzeci de astfel de solicitări de părinţi veniţi cu biletele de avion că uite, vrem să ne spuneţi că nu are, că am venit din UK. Deci în momentul ăsta există o emoţie foarte mare în faţa unei boli a cărei contagiozitate nu pare a fi uriaşă.

Dr. Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului "Matei Balş", Bucureşti: Ce facem noi la Matei Balş, şi asta chiar la nivel de secţie de zi, toţi copiii care au o simptomatologie specifică sau mai puţin specifică au printre analizele de bază şi markerii de hepatită, vorbim de A,B, C şi E, ca să excludem din start partea care ţine de hepatita, hai să o numim clasică, deşi nu ştiu ce înseamnă clasic, dar cu virusuri hepatitice şi să fie practic o orientare, cel puţin de aici plecăm.

Între timp, sunt părinţi care încep să devină interesaţi de vaccinul împotriva hepatitei A. Acesta este opţional. Se poate face la orice vârstă, dar e mai util în rândul celor mici, având în vedere că cele mai frecvente cazuri sunt înregistrate la copiii de vârstă şcolară. În farmacii, preţul unui astfel de vaccin este în jur de 70 de lei.

Raluca Ghionaru, medic de familie: Undeva în jur de o treime dintre copiii pe care îi avem pe listă sunt imunizaţi pentru hepatita A. Am avut în ultima săptămână câteva solicitări, undeva între 6-7 solicitări, ceea ce este mult, pentru că a fost o perioadă de vacanţă, este Paştele, am lucrat abia două zile.

În condiţiile în care specialiştii încă nu au stabilit cauza acestei hepatite severe acute, calmul şi sporirea măsurilor de igienă sunt singurele soluţii în acest moment, spun medicii. Iar dacă apar simptome de greaţă, vărsături, diaree sau modificări ale aspectului pielii şi ochilor copiilor, atunci este nevoie de o vizită la medic.

Mihai Craiu, medic pediatru, INSMC: În acest moment, un mesaj puternic ar trebui să fie cel de linişte. Nu trebuie să dezvoltăm o paranoia şi să închidem iarăşi copiii în case, să închidem grădiniţele, să oprim parcurile. Trebuie să ne ducem viaţa înainte.

Dr. Valeria Herdea, medic de familie, preşedintele AREPMF: Mi se pare colosal că se atrage atenţia că există 190 de cazuri şi că deja această informaţie circulă. Este esenţial să ne întoarcem la igienă, la prevenţie. Sunt foarte multe posibilităţi ca aceste boli să fie transmise: de la mâini murdare, la apă infectată, la legume nespălate, la vegetale provenite din pământ care nu a fost curăţat de pe ele.

Între timp, în cazul fetiţei de cinci ani din România, diagnosticată cu hepatită severă, analizele nu au arătat prezenţa adenovirusului, spun surse medicale. În schimb, au fost descoperiți anticorpi Covid, semn că a trecut recent prin infecția cu SARS-CoV-2. Starea ei de sănătate este stabilă, dar copila va mai rămâne internată în spital.

ŞTIRILE ZILEI