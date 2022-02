Crește numărul oamenilor străzii EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

O femeie de 67 de ani se numără printre cei care preferă să trăiască pe străzile Capitalei, deşi spune că are o locuinţă în Caraş-Severin. A adus-o în Bucureşti şi pe fiica sa, pentru că aici îşi câştigă mai uşor existența.

"- Vă duceți noaptea la centru?

- Am fost la centru, dar dacă am văzut că sunt ploșnițe, am plecat de la centru.

- Și unde înnoptați?

- Circulăm pe stradă, unde să mergem în altă parte? Cine ne ia acasă?"

Nu este un caz singular. Numai în centrul Capitalei, între Piața Universității și Piața Unirii, pot fi întâlniți zeci de oameni nevoiași. Şi mai mulţi sunt în zona Gării de Nord.

Grav este că reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială din București spun că numărul oamenilor străzii crește de la un an la altul.

Cosmina Siminean, director general al Direcției Generală de Asistență Socială a Municipiului București: "Dacă anul trecut vorbeam de un număr de 800 de persoane care locuiau efectiv pe stradă, acum estimăm că acest număr se apropie de 900 - 1.000 de persoane. Numărul persoanelor adulte care au venit și care trăiesc în Capitală a crescut cu aproximativ 10% față de același interval al anului trecut."

Acesta este și motivul pentru care Asociația Carusel, în parteneriat cu municipalitatea, dar și cu sponsori privați, a inaugurat un centru de zi pentru a le face viața mai ușoară celor care își fac veacul pe stradă.

Marian Ursan, Asociația Carusel: "Oamenii pot mânca aici, pot face duș și își pot spăla hainele, totul într-o atmosferă primitoare pentru ei. Oamenii vin într-o măsură destul de mare, peste 100 de oameni în fiecare zi."

Centrul este deschis de luni până joi, între orele 12.30 și 17.30.

ŞTIRILE ZILEI