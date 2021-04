Copii cu boli rare, infectați cu Covid-19 EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Spitalul de Copii "Louis Țurcanu" are patru paturi destinate bolnavilor de Covid-19, toate în secția de Terapie Intensivă și toate ocupate până ieri. Unul dintre pacienţi a fost însă transferat la Spitalul "Victor Babeș", alţi trei copii bolnavi, în stare gravă, au rămas intubaţi. Cel mai mic are 1 an și jumătate, iar cel mai mare, 17 ani.

Dr. Mihai Gafencu, director medical al Spitalulului de Copii "Luis Turcanu" Timișoara: „Sunt doi adolescenți, o fată și un băiat, amândoi intubați, amândoi cu patologie legată de boli genetice și un alt treilea caz din județul vecin, care are 1 an și jumătate și comorbidități multiple”.

În ultimul an, la Spitalul de Copii au fost internați aproximativ 15 micuţi bolnavi de Covid-19. Au avut sindromul inflamator provocat de infecția cu SARS-CoV-2.

Și la Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timsioara au ajuns, în ultimele luni copii cu forme medii de Covid-19.

Medicii atrag atenția însă că minorii reprezintă un puternic factor de transmitere a virusului în comunitate. Așa că recomandă testarea celor mici la primele semne de boală.

Potrivit medicilor, Covid-19 are aceleași simptome la copii ca și la adulți, doar că în cazul micuţilor predomină simptomele digestive.

ŞTIRILE ZILEI