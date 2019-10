Toporul lui Jack Nicholson din filmul "The Shining", vândut la licitație pentru 190.000 de euro

Toporul folosit de personajul Jack Torrance, interpretat de actorul Jack Nicholson în lungmetrajul cult "Strălucirea/ The Shining", de Stanley Kubrick, a fost vândut pentru 190.000 de euro la o licitație care a avut loc la Londra, potrivit nme.com.

Toporul, aflat "într-o condiție excelentă", a fost vândut contra unei sume de patru ori mai mare decât estimările specialiștilor care au organizat evenimentul Entertainment Memorabilia Live Auction la Londra, în Marea Britanie, marți.

Toporul a fost cumpărat inițial de un membru al echipei de producție, la încheierea filmărilor pentru "The Shining", pentru că avea nevoie de o unealtă pentru tăiat lemne acasă, dar, în cele din urmă, acesta nu a mai fost folosit în acest scop.

Pe unealtă există mai multe zgârieturi provocate de Nicholson în timpul filmărilor.

"Strălucirea/ The Shining", considerat de majoritatea cinefililor un film cult, o adaptare după romanul omonim din 1977 al lui Stephen King, a fost lansat în 1980. O continuare a filmului, adaptare după romanul "Doctor Sleep" al lui King, lansat în 2013, a cărui acțiune se desfășoară la 40 de ani de la evenimentele din primul volum, va fi lansată pe marile ecrane pe 30 octombrie. Ewan McGregor joacă în noul film rolul fiului lui Jack Torrance, Danny.

"Strălucirea/ The Shining" a fost primul bestseller pentru King şi, totodată, romanul care l-a impus definitiv în rândul celor mai proeminenţi scriitori americani de proză SF şi horror. Acest roman spune povestea unei familii care îşi petrece iarna într-un hotel izolat din New England. Acolo, un spirit malefic îl incită pe tatăl alcoolic la acte de violenţă. Fiul său, cu puteri paranormale, are viziuni terifiante despre trecut şi viitor.

Sursa: Mediafax

