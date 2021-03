Momente de cosmar pentru Toni Grecu EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Acum două luni au început simptomele. Toni Grecu povestește că inițial a făcut un test rapid, care a ieșit pozitiv. Rezultat confirmat ulterior și de testul PCR. Apoi a început calvarul. Actorul spune că cea mai dură parte a bolii a trăit-o acasă, în primele zile, când a avut frisoane şi temperatură.



TONI GRECU, actor: „La mine, boala a debutat foarte brutal. În a patra zi, când am făcut 39 de grade, am plecat la spital”.



Medicii de la Matei Balş au constatat că plămânul actorului era afectat în proporţie de 50 la sută, a fost internat şi pus pe oxigen. Se amuză amar și spune că pulsoximetrul a devenit prietenul său de şapte săptămâni. Medicii nu i-au permis actorului nici măcar să se mai ridice de pe scaun.



TONI GRECU, actor: „Eu m-am speriat atunci. Am spus - de ce să stau eu în scaunul ăsta? Abia peste câteva zile mi-am dat seama că scaunul ăla avea un rost”.

Deşi sub tratament, boala a evoluat. Actorul povesteşte cum avea din ce în ce mai puţin aer. Nu putea face vreun pas fără butelia de oxigen. Toni Grecu ne-a mărturisit că, fiind o formă severă, au fost trei săptămâni de încercare, când i-a fost administrat tratamentul maximal. A prins în spital şi incediul de la Matei Balş.



TONI GRECU, actor: “Ce a fost acolo la incendiu, a fost o nenorocire, pentru că a trebuit să fug, să fug!! când eu n-aveam aer, cu butelia, eram cu masca. Şi paramedicul ţinea butelia şi mă trăgea de glugă. Ţinea aşa, ca să nu cad. Asta era respiraţia mea. E cea mai mare loterie pe care a inventat-o Dumnezeu, vreodată”.

A fost apoi internat într-un spital privat, şi, pentru că a răspuns la tratament, după 9 zile a revenit acasă. Acum se recuperează, inclusiv cu kinetoterapeut.



TONI GRECU, actor: “Trebuie monitorizată starea omului, ca să poată să scape de sechelele pe care boala le lasă la plămâni. De aproape două luni de zile am intrat într-o dramă personală”.



Toni Grecu vrea acum să se vaccineze, ca să scape de frică de boală.



TONI GRECU, actor: „Următorii paşi sunt ăştia”.

