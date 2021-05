Cătălin Tolontan, despre raportările deceselor de Covid-19 EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Cătălin Tolontan, jurnalist, director editorial Libertatea: Ce ușor devii politician, în sensul rău al cuvântului, nu în sensul responsabilității față de interesul public, ce ușor vii și spui diferențe de până la 500 de cazuri la spitale, în loc să spui deschis că 5000 de români care au pe certificatele medicale, constatatoare ale decesului, trecut COVD, drept motiv al decesului, în 2020, nu au fost raportați publicului de către Guvernul României. Noi am știut la finalul anului 2020 că avem 16.800 de morți de COVID și am avut 21.800 de morți de COVID. Adică cu 5.000 de oameni în plus. 5.000 de oameni înseamnă Sala Polivalenta din București plină, a subliniat jurnalistul.

Cătălin Tolontan spune că nu pot fi două raportări legale și corecte cu o diferență de 25% între ele. Când lipsesc 5.000 de oameni pe care tu nu i-ai comunicat publicului, tu, statul român, nu pot să spui că ambele sunt corecte.

Jurnalistul este de părere că ministrul Sănătății a încercat într-un fel confuzant pentru public și discreditant pentru funcția pe care o ocupă, de ministru al Sănătății, venind de la un partid nou, care promite transparența, a încercat să amăgească pe toată lumea, spunând că este diferență între raportări. Nu, este vorba despre diferența între realitate (...) și o bază de date. Nu discutăm despre două Excel-uri aici, discutăm despre o realitate a morții și felul în care această realitate a morții a fost oglindită, a declarat, la TVR 1, jurnalistul Cătălin Tolontan.

