Tocmai au deschis americanii o cutie a Pandorei în Taiwan? The Economist: Adevărata criză abia de-acum încolo ar putea începe

Mai bine de un deceniu, mai întâi ca vicepreședinte și acum ca președinte, Joe Biden le-a spus chinezilor că singurul lucru mai rău decât un conflict intenționat este unul neintenționat. Accidentul de care se temea s-ar putea să se concretizeze acum, scrie The Economist .

Foto: Unsplash

Vizita lui Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, pe insula autonomă Taiwan i-a înfuriat pe conducătorii Chinei continentale, care și-o revendică, și a prins pe picior greșit administrația Biden. Unii vorbesc deja despre „A patra criză din strâmtoarea Taiwan”, care ar putea fi mai gravă decât cea de-a treia confruntare din 1995-96.

În timp ce avionul lui Pelosi se apropia de Taiwan pe 2 august – luând o rută ocolitoare din Malaezia în jurul Filipinelor, pentru a evita Marea Chinei de Sud, care este presărată cu baze chineze – comandanții militari de la Beijing au anunțat o serie de „operațiuni țintite”. Acestea includ, în mod amenințător, exerciții cu muniție adevărată în jurul Taiwanului. Operațiunile vor fi răspândite atât de larg încât ar putea echivala cu o blocadă impusă insulei.

Forțele armate chineze au spus că exercițiile vor începe pe 4 august, a doua zi după plecarea lui Nancy Pelosi, și vor dura patru zile. Presa chineză a spus că traficul aerian și maritim ar trebui să se țină departe de cele șase zone desemnate care înconjoară insula și, în unele cazuri, se suprapun cu apele sale teritoriale. Crearea unei raze de tragere reală în partea îndepărtată a Taiwanului sugerează că China ar putea folosi rachete balistice asupra insulei. Unele companii aeriene și-au anulat zboruri.

În mod neobișnuit, avioanele chineze au apăsat pe „linia mediană” din strâmtoarea Taiwan, granița neoficială dintre apele și spațiul aerian chinez și taiwanez, notează The Economist. Ele au sondat și zona de identificare a apărării aeriene a Taiwanului, mai la sud. Unii se tem că China ar putea încerca într-un fel să-și pună în practică afirmațiile difuzate public în ultimele luni, cum că strâmtoarea Taiwan nu este o cale navigabilă internațională. Separat, continentul a anunțat interzicerea importurilor din Taiwan de bunuri agricole, pește și multe alte produse. Ministrul de externe al Chinei, Wang Yi, a reluat avertismentele anterioare ale lui Xi Jinping: „Cei care se joacă cu focul nu vor avea un sfârșit bun. Cei care jignesc China vor fi cu siguranță pedepsiți”.

Tsai Ing-wen, președintele discret al Taiwanului, a încercat să echilibreze o primire călduroasă a lui Pelosi cu calm și hotărâre: „Înfruntând amenințări militare sporite în mod deliberat, Taiwanul nu va da înapoi; vom susține cu fermitate suveranitatea națiunii noastre și vom continua să menținem linia de apărare a democrației”.

Cei mai duri comentatori ai Chinei au cerut ca avionul lui Nancy Pelosi să fie doborât. Dar China pare să încerce să evite orice fel de confruntare militară directă cu America. În orice caz, portavionul american și alte nave care navighează spre estul Taiwanului nu au fost amenințate. Dar plecarea lui Pelosi în Coreea de Sud este puțin probabil să pună capăt crizei. Este probabil doar începutul. Un comentariu din oficiosul Global Times a prezis: „Contramăsurile Chinei nu vor fi unice, ci o combinație de acțiuni pe termen lung, hotărâte și în continuă evoluție”. Observatorii Chinei cred că relațiile din strâmtoare sunt într-un „punct de inflexiune” și că China va continua să crească presiunea.

Biden, în impas

Administrația Biden pare resemnată cu o spirală a relațiilor înrăutățite. „China s-a poziționat să facă pași suplimentari și ne așteptăm să continue pe termen mai lung”, a declarat John Kirby, purtătorul de cuvânt al Casei Albe. El a insistat că vizita lui Pelosi, care este a doua persoană în linia de succesiune a președintelui și primul șef al Camerei care a vizitat insula în 25 de ani, nu a marcat o schimbare în politica de „O singură China” a Americii. America nu s-ar angaja într-un zdrăngănit de sabie, a declarat el, și nici nu s-ar lăsa intimidată.

Există totuși un disconfort considerabil în cadrul administrației Biden. A avertizat-o pe Pelosi – care, ca și Biden, este democrată – să nu dea curs călătoriei. Dușmanii republicani ai lui Pelosi din Congres, la rândul lor, s-au aliniat să o laude. „Sunt pe cale să folosesc patru cuvinte la rând pe care nu le-am folosit până acum în acest fel”, a spus Roy Blunt, un senator republican din Missouri. „Acele patru cuvinte sunt: ​​«Pelosi a avut dreptate».”

Dacă Nancy Pelosi regretă în vreun fel zarva pe care a creat-o, nu o arată. „Acum, mai mult ca niciodată, solidaritatea Americii cu Taiwan este crucială și acesta este mesajul pe care îl aducem astăzi aici”, a spus ea la o întâlnire cu Tsai. Făcând aluzie la o frază a lui Biden, ea a continuat: „Lumea se confruntă cu o alegere între democrație și autocrație. Hotărârea Americii de a păstra democrația aici, în Taiwan, și în întreaga lume, rămâne fermă.”

Pelosi a spus că o nouă lege care să încurajeze producția de cipuri în America ar crea oportunități economice pentru Taiwan. Ea a sugerat, de asemenea, un posibil viitor acord comercial. Adepții de pe străzile din Taipei au oclamat-o pe Pelosi în timp ce mergea să se întâlnească cu politicieni și vizita Muzeul Național al Drepturilor Omului, unde urma să aibă întâlniri private cu dizidenții chinezi și taiwanezii care luptaseră pentru instaurarea democrației. Taipei 101, cea mai înaltă clădire de pe insulă, s-a luminat cu salutări precum „Mulțumesc, prieten al democrației” și „Taiwan [inimă] SUA”. Dar au existat și critici la adresa vizitei ei, unii au numit-o „piromană”.

Cu toată solidaritatea pe care Pelosi a încercat s-o exprime, poziția Taiwanului pare mai precară după călătoria ei. Insula este de multă vreme într-o zonă cenușie periculoasă în competiția dintre America și China. Este o democrație de 24 de milioane de oameni și, din punct de vedere istoric, face parte din China, dar nu vrea să aibă nimic de-a face cu regimul comunist. Deși Taiwan este cel mai important exportator de semiconductori avansați din lume, statutul său este recunoscut de doar aproximativ o duzină de țări (în mare parte mici). China a încercat să-și limiteze relațiile. Pentru Xi, reunificarea a devenit esențială în căutarea de „întinerire națională” până la jumătatea acestui secol – pe căi pașnice dacă este posibil, dar prin forță dacă este necesar.

Sub o formulă diplomatică contorsionată, America acceptă că există o singură Chină, fără a preciza ce înseamnă asta în practică. Nu are legături diplomatice oficiale cu Taiwan, deși menține relații strânse sub alte etichete. America insistă că statutul Taiwanului poate fi stabilit numai prin mijloace pașnice. Legislația internă îi cere „să furnizeze Taiwanului arme cu caracter defensiv” și să-și mențină propria capacitate militară de a apăra insula. Cu toate acestea, America urmează, de asemenea, o politică de „ambiguitate strategică”, prin care nu precizează clar dacă și cum ar interveni în cazul unui război între China și Taiwan.

Scopul lui Pelosi

Pelosi a întreprins călătoria din mai multe motive, personale și politice. Ea este cunoscută pentru criticile sale acide la adresa Chinei, în special în privința abuzurilor aduse drepturilor omului, încă din 1991, când a desfășurat un banner în Piața Tiananmen pentru a protesta împotriva uciderii protestatarilor de acolo. Ea plănuise să viziteze Taiwan în aprilie, dar a amânat călătoria după ce a luat covid-19. La vârsta de 82 de ani, ea este aproape sigur la ultimul ei mandat (se așteaptă ca democrații să piardă Camera la alegerile intermediare din noiembrie). Poate vedea această vizită ca parte a moștenirii ei.

Când știrile despre călătoria lui Pelosi au apărut luna trecută, Biden a spus că șefii armatei au considerat că „nu este o idee bună”. Dar pe măsură ce China a denunțat vizita din ce în ce răspicat, cei din Washington au fost prinși în capcană. A anula vizita ar însemna să cedezi agresiunii chineze. Și în calitate de fost senator, Biden nu a vrut să conteste prerogativele Congresului, o ramură „co-egală” a guvernului Americii.

Probabil că nu există niciodată un moment bun pentru o vizită americană atât de importantă. Dar Bonnie Glaser de la German Marshall Fund, un think-tank din Washington, susține că momentul a fost deosebit de prost ales. A coincis cu aniversarea înființării Armatei de Eliberare a Poporului, mereu o rampă pentru jingoism („Pregătiți-vă pentru război”, scria pe un afiș). Mai important, Xi este la doar câteva luni distanță de un congres crucial al partidului la care va încerca să-și asigure un al treilea mandat, încălcând normele recente. „Xi Jinping nu poate fi văzut ca fiind blând cu Statele Unite”, a spus Glaser. „El trebuie să demonstreze hotărârea de a apăra suveranitatea și integritatea teritorială a Chinei”. Faptul că Pelosi aparține aceluiași partid ca Biden adaugă insultă la vătămare: în ochii chinezilor, Biden este fie slab, fie viclean.

China se plânge că America „feliază” politica unei singure Chine, deși vizita lui Pelosi nu contravine niciunui angajament specific american. Biden însuși a semănat confuzie spunând în mod repetat că va apăra Taiwanul, doar pentru ca oficialii de la Casa Albă să-i retragă comentariile. Mike Pompeo și Mark Esper, foști secretari de stat și de apărare sub Donald Trump, au cerut recent Americii să renunțe la ambiguitatea strategică sau chiar să abroge politica „O singură Chină”, tratând Taiwanul ca orice alt stat independent.

Jude Blanchette de la Centrul pentru Studii Internaționale și Strategice, un alt think-tank, susține că sensibilitate subiectului este inflamată și de o teamă de ambele părți că timpul se scurge. Liderii americani se tem că China ar putea lansa o invazie în următorii câțiva ani. Conducătorii chinezi se tem că Taiwanul le scapă din strânsoare, pe măsură ce înclină mai mult spre independență. Liderii taiwanezi sunt îngrijorați că America este distrasă de războiul din Ucraina și de problemele de acasă.

Biden a discutat de mai multe ori cu Xi prin video – nu încă în persoană – și a cerut Chinei să accepte „bariere” în stilul Războiului Rece pentru a gestiona competiția dintre cele două țări. Este posibil ca acest lucru să fi ajutat la evitarea unui incident militar imediat în timpul vizitei lui Nancy Pelosi, dar este posibil să nu poată înfrâna o confruntare pe termen mai lung. „Vizita lui Pelosi încalcă normele și tiparele din ultimii 25 de ani sau chiar mai mult. Dar și exercițiile pe care China le efectuează sunt, de asemenea, fără precedent”, spune Wang Huiyao, șeful Centrului pentru China și Globalizare, un think-tank din Beijing. „Simbolizează o ruptură de status quo de ambele părți, ceea ce nu este sănătos.”

Dacă exercițiile Chinei se vor transforma într-o blocadă de facto asupra Taiwanului, Biden va trebui să decidă dacă interpune forțele americane, așa cum a făcut-o Bill Clinton, trimițând nave de război prin strâmtoarea Taiwan în 1996. Aceasta va impune o povară militară mai mare Americii decât Chinei, notează Wang. La rândul său, clubul G7 al țărilor industrializate a spus Chinei că „nu există nicio justificare pentru a folosi o vizită ca pretext pentru o activitate militară agresivă în strâmtoarea Taiwan” și a îndemnat toate părțile „să rămână calme, să-și exercite reținerea, să acționeze cu transparență și să mențină linii deschise de comunicare pentru a preveni neînțelegerile.”

Într-un sfert de secol de la ultima criză majoră, China a devenit mai bogată, mai puternică și, sub Xi, mai beligerantă. Supraviețuirea Taiwanului, susține Blanchette, depinde de menținerea status quo-ului, încurajând astfel China să trateze soarta insulei ca pe-o problemă ce poate fi amânată. Mergând în Taiwan, este posibil ca Pelosi să fi vrut să înlăture obscuritățile diplomatice și să creeze un moment de claritate morală cu privire la sprijinul Americii pentru Taiwan. S-ar putea să fi creat și un moment de pericol, conchide The Economist.

