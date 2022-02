"Toate femeile şi-au lăsat soţii singuri, ca să meargă la război. Şi soțul meu la fel şi nu știm dacă îl vom mai vedea". Cei mai mulți refugiați din Ucraina care au intrat în România sunt femei și copii

Zeci de ucraineni și-au găsit refugiu în Botoșani sau la Suceava.

Cei mai mulți au lăsat în urmă rude apropiate, dar au ales să fugă de război.

Irina a venit în România doar cu fiica sa și vrea să ajungă în Italia, la prieteni.

Irina, refugiată din Ucraina: Toate femeile care au avut posibilitatea au plecat cu copiii, şi-au lăsat soţii singuri, ca să meargă la război. Şi soțul meu la fel, a plecat la 9 dimineaţa şi nu știm dacă îl vom mai vedea.

Maria este jurnalistă și lucrează la o firmă din Kiev. A plecat cu cei doi copii mici fără să știe spre ce se îndreaptă.

Maria, refugiată din Ucraina: Mă simt în siguranţă aici, dar mă tem pentru colegii mei, pentru prieteni, pentru familia mea care a rămas în Ucraina şi nu ştim ce vor face de-acum înainte.

O asociație de voluntari din Suceava îi ajută deja pe refugiați și le oferă adăpost.

Ghiță Ignat, preşedintele Asociaţiei Fight For Freedom: Am trimis echipe de voluntari am dus sendvișuri, sticle cu apă, iar apoi am înțeles că au nevoie să fie cazați, așa că aici avem 60 de locuri de cazare, mai dăm drumul la 60 de locuri.

Tania, refugiată din Ucraina: Abia am ajuns aici, eu şi mama și suntem foarte recunoscătoare pentru felul în care am fost primite. Nu ne aşteptam la o primire atât de călduroasă din partea românilor şi a voluntarilor care îşi sacrifică timpul şi banii.

Voluntarii asociației fac naveta între Suceava și Vama Siret, de unde transporta refugiați. I-au cazat și în casele lor.

Petre Grădinaru, voluntar: Vor sta la noi câteva zile, până își găsesc neamurile. Îi ajutăm cu tot ce putem.

Oamenii s-au mobilizat și în alte orașe din țară.

Cosmin Ungureanu, om de afaceri din Galaţi: Am renunțat la toate investițiile noastre pentru moment și toți banii pe care trebuia să-i investim în mica noastră afacere îi vor redirecționa către închirierea de apartamente și hrană. Toată lumea din Galați s-a mobilizat, să ajutăm oamenii ăștia care trec printr-o suferință de nedescris.

Cei mai mulți ucraineni care ne trec acum granița sunt femei și copii. Bărbații între 18 și 60 de ani nu mai pot pleca din Ucraina, după ce a intrat în vigoare legea marțială.

