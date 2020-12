A început vaccinarea în spitalele suport Covid EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Astăzi a început vaccinarea în spitalele suport COVID - unități medicale de la nivelul întregii țări, a transmis Diana Dumitrașcu, jurnalist TVR, pentru Telejurnal 12.00.

În Capitală, procesul de imunizare a început în 3 unități medicale - Institutul de Pneumologie "Marius Nasta", spitalul "Agrippa Ionescu" și Spitalul Universitar de Urgență.

Acesta din urmă marchează și o premieră, pentru că rata de acceptare a vaccinului în rândul cadrelor medicale este de 100%. Toate cele 2.500 de cadre medicale angajate ale Spitalului Universitar de Urgență și-au dat acordul pentru a fi imunizate.

"Vom vaccina aproape 20 de mii de oameni în această etapă. (...) În plus, vom vaccina medicii rezidenți, care sunt aproape 1.500 în Spitalul Universitar, dar și studenții Facultății de Medicină", a anunțat prof. dr. Cătălin Cârstoiu, managerul unității medicale.

"Sunt OK. N-am simțit nimic când mi s-a făcut vaccinul, deși asistenta avea emoții. Sunt mândru că am fost invitat și am fost primul vaccinat în Spitalul Universitar", a declarat medicul Andrei Georgescu.

Silvia Nica, șefa Unității de primiri urgențe de la Spitalul Universitar: "O surpriză foarte, foarte plăcută că am reușit să-l facem acum, înainte de finalul anului 2020. Mă bucur foarte mult că am trăit acest moment astăzi".

Întrebat cum de a acceptat să fie printre primele persoane vaccinate la Institutul "Marius Nasta", Nae Marin, student voluntar, a subliniat că a avut în vedere siguranța sa și a familiei.

"Nu credeam că va fi așa de mare amploarea, nu credeam că o să ajungem să nu ne mai vedem familiile și, pentru mine personal, este posibilitatea de a-mi îmbrățișa părinții după un an și jumătate", a subliniat și Daniela Voinea, asistentă medicală care a trecut prin infecția cu coronavirus.

Până marți, la ora 17.00, au fost vaccinate aproape 3 mii de cadre medicale la nivelul întregii țări.

Totul se desfășoară pe bază de programare. Cadrele medicale se prezintă în centrele de vaccinare la ora la care au fost programate și sunt imunizate după ce, în prealabil, și-au dat acordul pentru acest lucru.

ŞTIRILE ZILEI