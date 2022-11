TINEREȚE LA PENSIE | Maria Mera, pictoriță de succes după 60 de ani. A creat o colecţie impresionantă de tablouri cu personalităţi marcante ale Marii Uniri

Maria Mera nu a putut să stea degeaba după ce a ieșit la pensie. Așa că a urmat cursurile de iconografie de la Școala Populară de Arte din Târgu Mureș, s-a înscris în Asociația Artiștilor Plastici și a participat la zeci de tabere de creație.

”În 2010 am intrat în pensie. Am lucrat timp de 20 de ani la centrala Spitalului orășenesc din orașul Reghin. După pensionare, în general, cam nu prea ai mare lucru de făcut decât să aștepți în fiecare zi o știre la televizor sau cu vecinii și în rest nimic. Se poate spune că și după 60 de ani poți să devii creator, eu la 60 de ani am început să învăț să pictez”, povestește pictorița pensionară Maria Mera.

De atunci, viața Mariei Mera s-a transformat într-un adevărat maraton artistic. Sutele de lucrări au fost expuse în peste 40 de expoziții în toată țara, dar și în străinătate. A pictat mai ales peisaje, personalități care au marcat istoria României, dar și icoane. Una, în special, îi este tare dragă.

”Într-o seară eram foarte bolnavă și am visat o icoană cu Sfânta Fecioară care stătea la picioarele mele și îmi spunea să nu îmi fac griji pentru nimic, fiecare sutem în grădina sa și ne apară. Și am pictat această icoană, care e în sute de locuri din lume, iclusiv în China, Africa de sud. Episcopul Macarie Drăgoi din Danemraca o are. Nici nu pot să spun câte lucrări sunt trimise în întreaga lume”, ne-a mai povestit pictorița.

”Aici, la clubul pensionarilor, ne bucurăm să avem parte de o foarte frumoasă expoziție a artistului plastic reghinean doamna Maria Mera, pe are o stimăm mult și o apreciem”, spune Vian Bonț, președinte Asociația Pensionarilor ,,Frăția" Reghin.

Maria Mera e convinsă că pictura face oamenii mai buni, așa că e decisă să continue să își aștearnă gândurile pe pânză oricât de mult va putea.

”Fiecare trebuie să avem respect față de cei din jur, să avem toleranță față de cultura oricărui popor și să ne înțelegem bine fiecare cu cei din jur”, este sfatul Mariei Mera, artist plastic.

